Почему некоторым людям трудно быть счастливыми

Индустрия самопомощи переживает бум, чему способствуют исследования в области позитивной психологии - научного изучения того, что заставляет людей процветать. В то же время во всем мире продолжает расти уровень тревожности, депрессии и членовредительства. Так неужели мы обречены быть несчастными, несмотря на эти достижения в психологии?
Согласно влиятельной статье, опубликованной в «Обзоре общей психологии» в 2005 году, 50% счастья людей определяется их генами, 10% зависит от их обстоятельств и 40% - от «преднамеренной деятельности» (в основном, позитивны вы или нет). . Этот так называемый пирог счастья ставит на место помощников позитивной психологии, позволяя им выбирать свой путь счастья. Хотя негласное сообщение состоит в том, что если вы несчастны, это ваша собственная вина, пишет medicalxpress.com.
Пирог счастья широко критиковался, потому что он был основан на дискредитированных предположениях о генетике. На протяжении десятилетий исследователи поведенческой генетики проводили исследования с близнецами и установили, что от 40% до 50% дисперсии их счастья объясняется генетикой, поэтому процентное соотношение фигурирует в пироге счастья.
Поведенческие генетики используют статистические методы для оценки генетических и экологических компонентов на основе семейного родства людей, поэтому в своих исследованиях используют близнецов. Но эти цифры предполагают, что как однояйцевые, так и разнояйцевые близнецы вместе растут в одной и той же среде - предположение, которое на самом деле не выдерживает никакой критики.
В ответ на критику в адрес статьи 2005 года те же авторы написали статью в 2019 году, в которой был представлен более тонкий подход к влиянию генов на счастье, в котором признавалось взаимодействие между нашей генетикой и окружающей средой.
Природа и воспитаниеПрирода и воспитание не независимы друг от друга. Напротив, молекулярная генетика, изучение структуры и функции генов на молекулярном уровне, показывает, что они постоянно влияют друг на друга. Гены влияют на поведение, которое помогает людям выбирать среду обитания. Например, экстраверсия, переданная от родителей к детям, помогает детям строить группы дружбы.
В равной степени окружающая среда изменяет экспрессию генов. Например, когда будущие матери подвергались голоду, гены их младенцев соответственно изменялись, что приводило к химическим изменениям, которые подавляли выработку фактора роста. В результате дети рождались меньше обычного и с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые заболевания.
Природа и воспитание взаимозависимы и постоянно влияют друг на друга. Вот почему два человека, воспитанные в одной и той же среде, могут по-разному реагировать на нее, а это означает, что предположение поведенческой генетики о равной среде больше не действует. Кроме того, смогут ли люди стать счастливее, зависит от их «чувствительности к окружающей среде» - их способности меняться.
Некоторые люди восприимчивы к своему окружению и поэтому могут значительно изменить свои мысли, чувства и поведение в ответ как на негативные, так и на позитивные события. Поэтому, посещая семинар по благополучию или читая книгу по позитивной психологии, они могут оказаться под ее влиянием и испытать значительно больше изменений по сравнению с другими - и это изменение может длиться дольше.
Но не существует позитивного психологического вмешательства, которое сработало бы для всех людей, потому что мы так же уникальны, как наша ДНК, и, как таковые, обладаем разной способностью к благополучию и ее колебаниями на протяжении всей жизни.
Нам суждено быть несчастными? Некоторым людям может быть труднее улучшить свое благополучие, чем другим, и эта борьба может означать, что они будут продолжать оставаться несчастными в течение более длительных периодов времени. И в крайних случаях они могут никогда не испытать высокого уровня счастья.
Однако другие, обладающие большей генетической пластичностью, то есть они более чувствительны к окружающей среде и, следовательно, обладают повышенной способностью к изменениям, могут улучшить свое благополучие и, возможно, даже преуспеть, если примут здоровый образ жизни и решат жить и работать. в среде, которая увеличивает их счастье и способность расти.
Но генетика не определяет, кто мы, даже если она играет важную роль в нашем благополучии. Также имеет значение выбор, который мы делаем в отношении того, где мы живем, с кем мы живем и как мы живем, который влияет как на наше счастье, так и на счастье следующих поколений.