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12.12
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Таинственная смерть: Трупы 19-летней девушки и 25-летнего мужчины обнаружили в квартире в Твери

8:50:0812/12/2021
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Они скончались по неизвестной причине. Это станет известно после проведения судебной экспертизы.

Следователи выясняют что могло стать причиной смерти двух человек. Фото: Flickr

В Твери в квартире обнаружены тела парня 1996 года рождения и девушки 2002 года рождения. Происшествие произошло 12 декабря на улице Новочеркасской. Видимых следов насилия на телах погибших не обнаружено, о причинах смерти станет известно после проведения судебной экспертизы.

Доследственная проверка проводится Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по региону.

- 12 декабря текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного по улице Новочеркасской города Твери, тел мужчины и девушки 1996 и 2002 года рождения. По факту их смерти... организовано проведение доследственной проверки, - говорится в сообщении пресс-службы СКР по региону.

На месте обнаружения тел работают криминалисты, следователи и сотрудники МВД. Идет выяснение обстоятельств произошедшего.

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телапарень с девушкойненасильственная смерть
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