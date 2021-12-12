Таинственная смерть: Трупы 19-летней девушки и 25-летнего мужчины обнаружили в квартире в Твери

В Твери в квартире обнаружены тела парня 1996 года рождения и девушки 2002 года рождения. Происшествие произошло 12 декабря на улице Новочеркасской. Видимых следов насилия на телах погибших не обнаружено, о причинах смерти станет известно после проведения судебной экспертизы.
Доследственная проверка проводится Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по региону.
- 12 декабря текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного по улице Новочеркасской города Твери, тел мужчины и девушки 1996 и 2002 года рождения. По факту их смерти... организовано проведение доследственной проверки, - говорится в сообщении пресс-службы СКР по региону.
На месте обнаружения тел работают криминалисты, следователи и сотрудники МВД. Идет выяснение обстоятельств произошедшего.