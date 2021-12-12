Пьяная пациентка устроила дебош и обматерила персонал больницы и полицейских в Новосибирской области

В одной из больниц Новосибирской области произошел неприятный инцидент.
В ЦРБ Убинского района привезли пациентку, которая накануне отмечала свой день рождения. Женщина не успела протрезветь и на этой почве устроила дебош, обматерив персонал лечебного учреждения. Медикам пришлось обращаться за помощью к полиции.
- 40-летняя женщина приехала больницу на следующие сутки после своего дня рождения, она была пьяна. В коридоре перед хирургическим кабинетом она начала скандалить, - цитирует КП-Новосибирск свой источник в правоохранительных органах.
Что не понравилось сибирячке и с каким диагнозом она попала в больницу, не сообщается. Но известно, что дебоширить она продолжила и после приезда полицейских.
Пьяная пациентка обрушилась с оскорблениями и на прибывшего по вызову стража порядка.
В местом отделе МВД начали проверку по факту конфликта в больнице.