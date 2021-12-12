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12.12
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Пьяная пациентка устроила дебош и обматерила персонал больницы и полицейских в Новосибирской области

7:01:2512/12/2021
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40-летняя сибирячка накануне отмечала свой день рождения. Она не успела протрезветь и на этой почве устроила скандал, оскорбив врачей и стражей порядка.

Под Новосибирском пьяная пациентка обматерила врача. Фото: Flickr

В одной из больниц Новосибирской области произошел неприятный инцидент.

В ЦРБ Убинского района привезли пациентку, которая накануне отмечала свой день рождения. Женщина не успела протрезветь и на этой почве устроила дебош, обматерив персонал лечебного учреждения. Медикам пришлось обращаться за помощью к полиции.

- 40-летняя женщина приехала больницу на следующие сутки после своего дня рождения, она была пьяна. В коридоре перед хирургическим кабинетом она начала скандалить, - цитирует КП-Новосибирск свой источник в правоохранительных органах.

Что не понравилось сибирячке и с каким диагнозом она попала в больницу, не сообщается. Но известно, что дебоширить она продолжила и после приезда полицейских.

Пьяная пациентка обрушилась с оскорблениями и на прибывшего по вызову стража порядка.

В местом отделе МВД начали проверку по факту конфликта в больнице.

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