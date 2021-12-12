Шоумен Гоген Солнцев хотел взять в жены бывшую возлюбленную Прохора Шаляпина после их развода

Шоумен Гоген Солнцев планировал жениться на бизнесвумен Ларисе Копенкиной — бывшей супруге Прохора Шаляпина, но не успел сделать ей предложение.
Бурный роман между Копенкиной и Солнцевым был на пике — шоумен уже планировал сделать предложение 66-летней возлюбленной, но тут вмешался Василий Райский и очаровал чужую невесту. Об этом он сам рассказал на шоу Андрея Малахова.
Василий рассказал, что влюбился в Ларису с первого взгляда, когда увидел ее на конкурсе красоты «Мисс Русь».
- Меня туда пригласили, там я Ларису увидел. Ей еще Гоген делал предложение. Кольцо хотел подарить. Меня это зацепило… — вспоминал Райский.
Практически получилось, что политик увел чужую невесту, это стало ударом для Гогена. Однако Лариса не жалеет, что не стала связывать свою жизнь с Солнцевым
- Слава богу! - крикнула Лариса в ходе программы.
В настоящее время Копенкина планирует замужество, но не торопится этого делать, она в ожидании, когда ее жених расторгнет предыдущий брак, оказалось, что именно из-за сложных отношений и была отложена свадьба.
Как ранее сообщал «Курьер.Среда», Гоген Солнцев устроил свои отношения, он женился на дочери бывшей супруги и теперь пара ожидает появления ребенка.