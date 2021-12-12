Ледяной дождь обрушится в воскресенье на регионы европейской части России

В воскресенье, 12 декабря, на Санкт-Петербург и несколько соседних регионов накроет ледяной дождь со снегом.
По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леус, северная столица попала в полосу атмосферного фронта. Небо закрыто плотными облаками, вечером на дорогах ожидается сильный гололед при температуре -4 градусов и юго-восточном ветре 4-9 метров в секунду.
Ледяной дождь также пройдет в Новгородской области. Непогода уже оставила в этом регионе некоторые населенные пункты без электричества. О сроках завершения восстановительных работ после аварии власти не называют. А прогноз погоды остается неблагоприятным.
В Карелии в воскресенье ожидаются осадки в виде снега и ледяного дождя. Местами в республике будет очень скользко. Температура воздуха днем -3, -8 градусов.