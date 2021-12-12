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Ледяной дождь обрушится в воскресенье на регионы европейской части России

7:27:3612/12/2021
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В Новгородской области ледяной дождь уже оставил без электричества несколько населенных пунктов. Очень скользко из-за осадков будет в Ленинградской области и Карелии.

Ледяной дождь накроет в воскресенье европейскую часть страны. Фото: drive2.ru

В воскресенье, 12 декабря, на Санкт-Петербург и несколько соседних регионов накроет ледяной дождь со снегом.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леус, северная столица попала в полосу атмосферного фронта. Небо закрыто плотными облаками, вечером на дорогах ожидается сильный гололед при температуре -4 градусов и юго-восточном ветре 4-9 метров в секунду.

Ледяной дождь также пройдет в Новгородской области. Непогода уже оставила в этом регионе некоторые населенные пункты без электричества. О сроках завершения восстановительных работ после аварии власти не называют. А прогноз погоды остается неблагоприятным.

В Карелии в воскресенье ожидаются осадки в виде снега и ледяного дождя. Местами в республике будет очень скользко. Температура воздуха днем -3, -8 градусов.

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