Жертв коронавируса и новых зараженных подсчитали за сутки на 12 декабря в Новосибирской области

Оперативный штаб в воскресенье сообщил о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.
За прошедшие сутки в регионе выявили 385 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 12 декабря зарегистрировано 87 477 заболевших новой инфекцией, среди них 9558 детей.
За все время пандемии 59 237 пациентов вылечились от ковида, в том числе 100 человек за минувшие сутки.
За последние 24 часа умерло еще 15 пациентов с коронавирусом.
Жертвами COVID-19 в Новосибирской области стали мужчины в возрасте 52 года, 56, 60, 80 и двое по 83 года, а также и женщины, которым было 61, двоим по 62, 63 года, 66 лет, 71, 74 года, 77 лет, 81 год. С начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 3976 человек.
В ковидных госпиталях области с подтвержденным диагнозом и с подозрением на ковид сейчас лежат 3838 человек. Среди госпитализированных 55 детей.
319 человек в настоящее время находятся в палатах реанимации. 58 тяжелых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как сообщал "Курьер.Среда", в субботу зафиксирована смерть от коронавирусной инфекции 17-летнего пациента. Всего накануне скончались 13 человек, а новых зараженных было 389.