Как жить дольше: упражнение на 10 минут для улучшения здоровья вашего мозга

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, было показано, что БЕГ стимулирует части мозга, связанные со счастьем и принятием решений.
Новое исследование показало, что бег лучше влияет на здоровье мозга, чем езда на велосипеде. В отчете, опубликованном в Nature, изучалось влияние 10-минутных тренировок на беговой дорожке на активность префронтальной коры. Эта часть мозга участвует во множестве сложных форм поведения, таких как планирование и личность. Было обнаружено, что один конкретный субрегион, участвующий в тормозящем контроле и регуляции настроения, сильно активирован, пишет express.co.uk.
Особое внимание в исследовании уделялось умеренному бегу: участники тратили десять минут на беговой дорожке, прежде чем пройти тестирование.
Произвольно выбранная контрольная группа провела такое же количество времени в покое перед тем, как пройти те же тесты.
Группа, которая только что пробежала, имела более быстрое время отклика на тесты и более высокий уровень измеренной активности мозга.
Они также сообщили о значительном увеличении уровня удовольствия и возбуждения.
Исследователи считают, что разные виды упражнений могут иметь разные физические и неврологические преимущества.
Предыдущие исследования в целом сосредоточились на влиянии езды на велосипеде, при которой задействуются разные группы мышц и возникают различные неврологические эффекты.
В отчете отмечается: «Данные упражнения - это лекарство, эффекты лекарств различаются в зависимости от типа наркотиков, разные типы упражнений, такие как бег и педалирование, должны иметь разное влияние на психическое здоровье и активацию мозга».
Когнитивные способности измерялись с помощью показателя, называемого тестом Stroop Color-word, пока участники бегали.
Он проверяет как способность обрабатывать информацию, так и фильтровать ее для поиска определенного фрагмента данных.
Тест «цветное слово» показывает людям имена разного цвета, а текст - в чередующемся цвете.
Участников могут попросить описать цвет слова, что требует от них сначала прочитать, а затем проигнорировать само слово, которое имеет другой цвет.
Было обнаружено, что упражнения оказывают значительное влияние на улучшение психического здоровья.
В обзоре, опубликованном в Maturitas, подчеркивается роль упражнений в ослаблении беспокойства, стресса и депрессии.
Он также может улучшить механизмы воспаления и иммунную систему, что может помочь людям с расстройствами настроения.
Таким образом улучшается неврологическое, психологическое и физическое здоровье.
Положительное влияние упражнений на неврологическое и психическое здоровье было связано со снижением риска когнитивных заболеваний в более позднем возрасте.
Точный механизм, с помощью которого это происходит, до конца не изучен.
Определенные формы упражнений, особенно такие виды спорта, как бокс и футбол, связаны с повышенным риском нейродегенеративных заболеваний в более старшем возрасте из-за риска повторных ударов по голове.
В области нейропсихобиологии изучается, как мозг работает как орган, производящий различные психические и социальные эффекты.