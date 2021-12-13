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12.12
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Как жить дольше: упражнение на 10 минут для улучшения здоровья вашего мозга

8:30:2512/12/2021
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Положительное влияние упражнений на неврологическое и психическое здоровье было связано со снижением риска когнитивных заболеваний в более позднем возрасте.

Новое исследование показало, что бег лучше влияет на здоровье мозга, чем езда на велосипеде. Фото: Pixabay.com

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, было показано, что БЕГ стимулирует части мозга, связанные со счастьем и принятием решений.

Новое исследование показало, что бег лучше влияет на здоровье мозга, чем езда на велосипеде. В отчете, опубликованном в Nature, изучалось влияние 10-минутных тренировок на беговой дорожке на активность префронтальной коры. Эта часть мозга участвует во множестве сложных форм поведения, таких как планирование и личность. Было обнаружено, что один конкретный субрегион, участвующий в тормозящем контроле и регуляции настроения, сильно активирован, пишет express.co.uk.

Особое внимание в исследовании уделялось умеренному бегу: участники тратили десять минут на беговой дорожке, прежде чем пройти тестирование.

Произвольно выбранная контрольная группа провела такое же количество времени в покое перед тем, как пройти те же тесты.

Группа, которая только что пробежала, имела более быстрое время отклика на тесты и более высокий уровень измеренной активности мозга.

Они также сообщили о значительном увеличении уровня удовольствия и возбуждения.

Исследователи считают, что разные виды упражнений могут иметь разные физические и неврологические преимущества.

Предыдущие исследования в целом сосредоточились на влиянии езды на велосипеде, при которой задействуются разные группы мышц и возникают различные неврологические эффекты.

В отчете отмечается: «Данные упражнения - это лекарство, эффекты лекарств различаются в зависимости от типа наркотиков, разные типы упражнений, такие как бег и педалирование, должны иметь разное влияние на психическое здоровье и активацию мозга».

Когнитивные способности измерялись с помощью показателя, называемого тестом Stroop Color-word, пока участники бегали.

Он проверяет как способность обрабатывать информацию, так и фильтровать ее для поиска определенного фрагмента данных.

Тест «цветное слово» показывает людям имена разного цвета, а текст - в чередующемся цвете.

Участников могут попросить описать цвет слова, что требует от них сначала прочитать, а затем проигнорировать само слово, которое имеет другой цвет.

Было обнаружено, что упражнения оказывают значительное влияние на улучшение психического здоровья.

В обзоре, опубликованном в Maturitas, подчеркивается роль упражнений в ослаблении беспокойства, стресса и депрессии.

Он также может улучшить механизмы воспаления и иммунную систему, что может помочь людям с расстройствами настроения.

Таким образом улучшается неврологическое, психологическое и физическое здоровье.

Положительное влияние упражнений на неврологическое и психическое здоровье было связано со снижением риска когнитивных заболеваний в более позднем возрасте.

Точный механизм, с помощью которого это происходит, до конца не изучен.

Определенные формы упражнений, особенно такие виды спорта, как бокс и футбол, связаны с повышенным риском нейродегенеративных заболеваний в более старшем возрасте из-за риска повторных ударов по голове.

В области нейропсихобиологии изучается, как мозг работает как орган, производящий различные психические и социальные эффекты.

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