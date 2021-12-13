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Пфайзер заявила, что три дозы ее вакцины эффективны против Омикрона

7:30:3612/12/2021
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Омикрон насчитывает более 30 мутаций в белке-шипе, который покрывает поверхность коронавируса и позволяет ему проникать в клетки, и многие ожидали высокой степени иммунного уклонения.

Три дозы вакцины от коронавируса Pfizer эффективны против варианта Омикрон. Фото: Pixabay.com

Лабораторный тест показал, что три дозы вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech эффективны против варианта Омикрон, что обнадеживает, несмотря на то, что Дания и Великобритания объявили о новых ограничениях для сдерживания роста числа заболевших.

В предварительных результатах, опубликованных в среду, американские и немецкие компании, стоящие за одним из ведущих мировых лидеров по борьбе с COVID-19, заявили, что бустер вырабатывает примерно такой же уровень мощных антител против Omicron, как это видно после второй дозы с первоначальным штаммом, пишет medicalxpress.com.

Но они предупредили, что «вариант Омикрона, вероятно, недостаточно нейтрализуется после двух доз».

Объявление, которое еще не прошло рецензирование, было названо экспертами обнадеживающим и появилось после появления первых независимых данных из лабораторий по всему миру, указывающих на то, что новые мутации лучше уклоняются от иммунитета от инфекций и вакцин, чем те, что были до них.

«Нам все еще нужно быть очень взвешенными и ждать и смотреть, но я думаю, что то, что у нас есть, по крайней мере обнадеживает», - сказала AFP вирусолог Анджела Расмуссен из Канадской организации по вакцинам и инфекционным заболеваниям.

По словам компаний, образцы крови примерно 20 человек, получивших две дозы нынешней вакцины, показали в среднем 25-кратное снижение нейтрализующих антител по сравнению с ранним штаммом вируса.

Но они добавили, что другая часть иммунного ответа - от Т-клеток - вероятно, все еще эффективна против нового варианта, а это означает, что люди, получившие две дозы, «все еще могут быть защищены от тяжелых форм болезни».

Производители вакцин разрабатывают версию укола для Omicron, которая, как они надеются, будет готова к марту, но заявляют, что решение о ее массовом производстве будет зависеть от распространения этого варианта.

Новые ограничения

В Европе премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что продлит рождественские школьные каникулы, сократит ночную жизнь и призывает граждан работать из дома, поскольку страна борется с резким ростом инфекций.

«Мы не планируем надолго закрывать офисы», - сказала она, признав, что возвращение в домашний офис также будет нежелательным для многих.

Ее британский коллега Борис Джонсон также привез с собой инструкции по работе из дома и паспорта вакцины для таких мест, как ночные клубы и стадионы. Новые меры применяются к Англии и уже действуют в Шотландии и Уэльсе.

«Мы должны быть скромными перед лицом этого вируса», - сказал он, добавив, что переход к плану Б в Англии был «соразмерным и ответственным делом».

Джонсон объявил о строгих мерах, столкнувшись с возмущением общественности из-за видеозаписи, на которой его помощники шутят о предполагаемой незаконной рождественской вечеринке на Даунинг-стрит во время прошлогодней изоляции.

Тем временем глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подвел итоги того, что ученые узнали об Омикроне с тех пор, как в конце ноября о нем впервые было сообщено в Южной Африке.

По его словам, он хорошо уклоняется от прежнего иммунитета и, возможно, может вызвать более легкое заболевание.

Но даже если будет подтверждено, что он менее серьезен, повышенная трансмиссивность этого варианта - считается, что она даже выше, чем у доминирующего в настоящее время штамма Delta - означает, что он может вызвать заболевание у многих людей.

Три вакцины

Новости Pfizer и BioNTech появились после того, как другие предварительные результаты небольшого исследования в Южной Африке показали, что способность антител от той же вакцины нейтрализовать Омикрон снизилась до 40 раз по сравнению с ранним штаммом.

Виллем Ханеком, исполнительный директор Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который проводил исследование, сказал, что важно «чрезвычайно осторожно» интерпретировать результаты, потому что они отражают только лабораторные условия, в то время как реальные данные были истинным тестом.

Снижение уровня антител также было замечено в исследованиях немецких и шведских исследователей, но они различались по величине.

Omicron насчитывает более 30 мутаций в белке-шипе, который покрывает поверхность коронавируса и позволяет ему проникать в клетки, и многие ожидали высокой степени иммунного уклонения.

Но тот факт, что бустерная вакцина, похоже, восстанавливает высокий уровень защиты, приветствовался многими экспертами и обеспечивает «решительную поддержку кампании по введению трех доз вакцины», - сказал Чарльз Бэнгхэм, иммунолог из Имперского колледжа Лондона.

Хотя положительные первоначальные оценки Omicron помогли поднять настроение, особенно на мировых рынках, поскольку опасения по поводу нового экономического спада утихли, появление этого варианта подчеркнуло, что борьба с пандемией далека от завершения.

COVID-19 официально унес жизни более 5,2 миллиона человек по всему миру с момента первого объявления о нем в конце 2019 года, хотя реальные потери, вероятно, будут в несколько раз выше.

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