Два новых врача пришли работать в бердскую ЦГБ

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Молодые анестезиологи-реаниматологи трудятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.Осенью городская больница пополнится двумя врачами-педиатрами и врачами-терапевтами. Несмотря на это в ЦГБ по-прежнему наблюдается дефицит кадров. Больница укомплектована докторами примерно на 70%. Укомплектованность педиатрами и терапевтами составляет не более 60%, также не хватает акушеров-гинекологов, урологов, стоматологов… Фото автора.
Руководство ЦГБ подчеркнуло, что не сидит, сложа руки. Вакансии ЦГБ выставляются в центрах занятости Бердска, Новосибирска, соседних регионах, информацию опубликовывается в медицинских вузах.
Молодые анестезиологи-реаниматологи трудятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.Осенью городская больница пополнится двумя врачами-педиатрами и врачами-терапевтами.
Несмотря на это в ЦГБ по-прежнему наблюдается дефицит кадров. Больница укомплектована докторами примерно на 70%.
Укомплектованность педиатрами и терапевтами составляет не более 60%, также не хватает акушеров-гинекологов, урологов, стоматологов…
Фото автора.