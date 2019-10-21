Центр онкологической помощи откроют в горбольнице Бердска

Пациентов будут принимать четыре онколога. Хотя 3570 больных раком бердчан согласно регистру должны лечить семь врачей-узких специалистов.

Диспансеризация помогает выявить ряд заболеваний, в том числе и онкологию

Информацию о причинах и профилактике онкологических заболеваний озвучила на совещании чиновников горадминистрации Бердска главврач ЦГБ Алла Дробинская.

Алла Дробинская заострила внимание на том, что ежегодно каждый житель после 40 лет должен проходить флюорографию, маммографию, делать анализ крови, мужчины должны консультироваться у уролога, женщины — у гинеколога, сдавать анализ крови на онкомаркеры.

В бердской поликлинике работают смотровые кабинеты. За девять месяцев 2019 года на онкозаболевание молочных желез и женских половых органов было осмотрено 10% женского населения Бердска. Было выявлено три случая злокачественных новообразований и 140 предопухолевых. В рамках акции «Мужское здоровье» осмотрен 141 человек, выявлено 67 доброкачественных и пять подозрений на злокачественные новообразования.

-Мы работаем в этом направлении. Проводим открытые дни диспансеризации. Планируем на конец октября-начало ноября акцию «Розовая ленточка». Женщины смогут пройти маммографию и получить консультацию онкомаммолога. У нас работают два онколога в рамках взрослого поликлинического отделения №1. Кабинеты оснащены, — отметила Дробинская.

По словам главврача ЦГБ, на учете в Бердске с онкологическими заболеваниями стоит 3570 человек. Алла Дробинская подчеркнула, что на 500 человек, которые входят в регистр по злокачественным образованиям, положен один врач, то есть на 3570 — семь врачей-онкологов, как минимум.

Среди онкологических заболеваний в Бердске лидирует рак кожи, второе место у злокачественных новообразований пищеварения, третье — молочных желез. Если брать смертность, то пациенты больше всего погибают от рака органов пищеварения (более 40%), заболеваний органов дыхания и молочных желез.

— Мы сейчас работаем над тем, что решаем вопросы кадрового обеспечения. Уже есть согласование с министерством здравоохранения Новосибирской области в 2021 году решить вопросы об организации Центра амбулаторной поликлинической помощи. На 100 000 населения — это четыре онколога. Будет соответственное финансирование с дополнительным финансированием не только на ремонты, но и на медицинское оснащение, — подчеркнула Дробинская.

После того, как на ул. Пушкина, 172, переедет Центр здоровья, на его площадях во взрослой поликлинике №1 откроются онкологические кабинеты.

— Сейчас идет работа по кадровому потенциалу. К нам приходят онкоурологи. Думаю, что данная работа будет идти планомерно и к концу года будет выстроена модель, — акцентировала Алла Николаевна.

Дробинская подчеркнула, что очень сложно работать с мужчинами. Когда в Бердск приезжают онкоурологи областного онкодиспасера, бердские врачи не всегда могут обеспечить объем пациентов для обследования. Поэтому она призвала бердчанок уговорить пройти своих мужчин обследование у врачей.