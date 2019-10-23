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Здоровье / Общество

Рак груди выявил сканер у шотландки в музее Эдинбурга

21:24 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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В камере-обскура в «Мире иллюзий» термальная камера, дающая возможность увидеть человека в качестве источника тепла, выявила опухоль.

Рак груди выявил сканер у шотландки в музее Эдинбурга
Компьютерная томография подтвердила мрачные предположения Бэл — у неё диагностировали рак груди
Сюжет: Онкология
Рак груди выявил сканер у шотландки в музее Эдинбурга

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Эта женщина посетила камеру-обскура в «Мире иллюзий» шотландского Эдинбурга. Термальный сканер продемонстрировал наличие горячей точки в левой груди, обернувшейся опухолью.

41-летняя Бэл Джилл посетила аттракцион «Мир иллюзий» в шотландском Эдинбурге, одной из частей которого была так называемая камера-обскура. Так называют простейшие устройства, позволяющие получать оптические изображения объектов. В этой зоне находилась термальная камера, дающая возможность увидеть человека в качестве источника тепла. Женщина внимательно рассмотрела своё тело и обнаружила желтоватое горячее пятно в левой груди. При этом аналогичного пятна в правой груди у неё не было, что сразу насторожило англичанку. Вскоре после этого она отправилась на приём к врачу общей практики, которая переправил её в больницу для более тщательного сканирования.

Компьютерная томография подтвердила мрачные предположения Бэл — у неё диагностировали рак груди. К счастью, оказалось, что он находится на ранней стадии, а потому своевременно проведенное лечение позволило полностью избавиться от коварной болезни. Женщина благодарит популярный аттракцион за то, что он позволил ей в прямом смысле этого слова спасти собственную жизнь.

Ну а мы получаем ещё одно подтверждение доводам учёных о том, что уже в ближайшем будущем множество болезней будут диагностировать на ранних стадиях с помощью простых домашних устройств. Установить подобную камеру-обскура где-нибудь дома или в магазине не так сложно. А это позволит провести через диагностику миллионы людей, которые нипочём не желают тратить время на посещение медицинских учреждений. И во многих случаях подобная диагностика поможет распознать самые тяжёлые болезни заранее.

Источник: МедикФорум

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