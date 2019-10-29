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Когда эвтаназию разрешат в России?

21:49 29.10.2019 Фото: кремлин.ру
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Вероник Скворцова: В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение. Существуют разные способы избавления от страданий, в том числе и препаратами.

Когда эвтаназию разрешат в России?
Вероника Скворцова
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Когда эвтаназию разрешат в России?

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Вероника Скворцова рассказала, когда в России разрешат эвтаназию. Пока в нашей стране данная процедура запрещена и, по мнению министра здравоохранения, ситуация изменится не завтра.

Это сложный вопрос и решать его нужно не только на уровне власти, но и учитывая мнение народа.

— В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение. Существуют разные способы избавления от страданий, в том числе и препаратами. Это то, что в нашей стране активно развивается, — отметила Скворцова в интервью Тине Канделаки в эфире Радио «Комсомольская правда».

Гостья не стала брать на себя ответственность и прогнозировать, когда изменится ситуация по вопросу эвтаназии.

— Само население должно решить, готово ли оно пойти. Есть в некоторых странах ведь злоупотребление таким правом, — подчеркнула министр.

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От редакции

Нужна эвтаназия?

Аноним, 29 октября 2019 23:31
ну, если медицину в России власть почти добила,ей ,конечно, логичнее вводить эвтаназию...
а чего народу мучаться до выхода на пенсию в 65? отдал налоги и пенсию государству - укололся и отбой....

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