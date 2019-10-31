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Здоровье / Общество

Признаки рака: О развитии онкологии предупреждает сердце

20:57 31.10.2019 Фото: pixabay.com
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Микрососудистая эндотелиальная дисфункция — распространенный ранний признак сердечных недугов — связан с высоким риском развития онкологии.

Признаки рака: О развитии онкологии предупреждает сердце
Кардиолог рассказал, как сердце предупреждает о развитии рака
Сюжет: Онкология
Признаки рака: О развитии онкологии предупреждает сердце

Признаки рака: О развитии онкологии предупреждает сердцеКакие продукты едят при онкологииЕщё 96 новостей

Американские исследователи из клиники Майо более десяти лет наблюдали за 488 пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В результате специалисты пришли к выводу, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция — распространенный ранний признак сердечных недугов — связан с высоким риском развития онкологии. Об этом пишет Medicalxpress.

Микрососудистая эндотелиальная дисфункция проявляется в повреждении стенок мелких артерий в сердце. Гипертония, высокий уровень холестерина, ожирение и диабет являются основными причинами появления дисфункции. Основной симптом состояния — боль в груди. Как пояснили медики, дисфункция успешно лечится, однако ее не просто обнаружить.

— Микрососудистая эндотелиальная дисфункция может предсказать будущее развитие рака. Связь между состоянием и риском развития рака была более выраженной среди мужчин и пациентов с гипертонией, заболеваниями коронарной артерии, а также у курильщиков и страдающих от ожирения, — пояснил кардиолог клиники Майо и старший автор исследования, доктор медицинских наук Амир Лерман.

Источник: РГ

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