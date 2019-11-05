05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Глава «мусорной» госкомпании получает 950 тысяч рублей в месяц

20:26 05.11.2019 Фото: Pixabay.ru
2 0

РЭО, зарегистрированная в апреле в форме публично-правовой компании, курирует работу всех региональных операторов по вывозу отходов.

Глава «мусорной» госкомпании получает 950 тысяч рублей в месяц
По словам Буцаева, в компании работают пока всего 100 человек
Сюжет: Мусорная реформа
Глава «мусорной» госкомпании получает 950 тысяч рублей в месяц

Глава «мусорной» госкомпании получает 950 тысяч рублей в месяцОтказываются платить за вывоз мусора 70% бизнесменов в РоссииЕщё 110 новостей

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты. «У меня зарплата около 950 тыс. [руб.], по-моему, включая бонусы. Официальный оклад в настоящий момент 510 тыс. [руб.], дальше надбавки», — сказал он.

Президент Владимир Путин 14 января 2019 года подписал указ о создании РЭО, 100-процентной госкомпании, которая курирует комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). РЭО, зарегистрированная в апреле в форме публично-правовой компании, курирует работу всех региональных операторов по вывозу отходов, будет выступать участником концессионных соглашений и ГЧП для деятельности в области обращения с отходами. Компания также имеет право выступать соинвестором проектов в мусорной отрасли и привлекать инвесторов в проекты.

В начале июля Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал список зарплат, бонусов и премиальных надбавок руководства РЭО. По данным канала, зарплата генерального директора составляла 586 тыс. руб. в месяц, с учетом нескольких надбавок — за особые условия, срочность, секретность — совокупный доход топ-менеджера должен составлять 2,66 млн руб. в месяц, а разовая выплата к отпуску — еще 2,9 млн руб. Вице-президент по связям с общественностью этой госкомпании Вячеслав Духин тогда называл эту информацию «фейком». Это подтвердил РБК Буцаев, сказав, что недостоверная информация появилась со стороны «недоброжелателей компании».

Размер оплаты труда сотрудников РЭО утверждал наблюдательный совет под руководством вице-премьера Алексея Гордеева. «Все сведения об имуществе и доходах, полученных топ-менеджерами РЭО, будут ежегодно публиковаться в Сети в соответствии с указом президента РФ от 8 июля 2013 года №613. Эта информация будет предоставлена российским СМИ и размещена на официальном сайте компании REO.RU», — сообщала компания 17 июля. Утвержденный бюджет РЭО на 2019 год составил 991 млн руб.

По словам Буцаева, в компании работают пока всего 100 человек. «У нас 263 ставки. Но с июня у нас работают только 100 человек. Мы изначально ориентированы на людей достаточно высокопрофессиональных, хотя уровень зарплат в РЭО — значительно ниже, чем в большинстве госкомпаний», — сказал он.

Согласно рейтингу «25 самых дорогих руководителей компаний» журнала Forbes, опубликованному в конце 2016 года (более поздних данных журнал не публиковал, отказавшись от дальнейшего выпуска рейтинга), самое высокое вознаграждение было у предправления «Газпрома» Алексея Миллера — $17,7 млн в год, или $1,475 млн в месяц (около 94,5 млн руб.), на втором месте главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин — $13 млн в год, или $1,08 млн в месяц (около 69,4 млн руб.), на третьем месте президент Сбербанка Герман Греф — $11 млн в год, или $0,92 млн в месяц (58,7 млн руб.).

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

И вам того же!

ГАД, 05 ноября 2019 20:30
Че так мало? Его коллеги больше получают, лошат его наверно нишеброда!
Новый мэр, 05 ноября 2019 20:39
Вот кто выигрл в мусорной реформе,одного уже выявели

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько стоит подготовить 11-классника к сочинению для допуска к ЕГЭ
21:00 05-11-2019
Сколько стоит подготовить 11-классника к сочинению для допуска к ЕГЭ
Путин: войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы и маргиналы
20:52 05-11-2019
Путин: войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы и маргиналы
Где в Бердске можно выучить сербский язык?
20:33 05-11-2019
Где в Бердске можно выучить сербский язык?
Глава «мусорной» госкомпании получает 950 тысяч рублей в месяц 2
20:26 05-11-2019
Глава «мусорной» госкомпании получает 950 тысяч рублей в месяц
Подросток умер после удаления зуба в клинике Москвы
20:19 05-11-2019
Подросток умер после удаления зуба в клинике Москвы
Как построить хороший погреб?
20:17 05-11-2019
Как построить хороший погреб?
41 год стажа: 98 619 рублей - средняя пенсия Французского пенсионера 1
20:10 05-11-2019
41 год стажа: 98 619 рублей - средняя пенсия Французского пенсионера
Как бросить курить: Новый способ побороть никотиновую зависимость
20:04 05-11-2019
Как бросить курить: Новый способ побороть никотиновую зависимость
Запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО Госудма 1
19:58 05-11-2019
Запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО Госудма
Сумку с 250 тысячи рублей забыл в поезде "Бийск-Барнаул" пассажир
19:51 05-11-2019
Сумку с 250 тысячи рублей забыл в поезде