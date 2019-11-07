Счетная палата: Вымирают жители России

Аудиторы ведомства зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль населения четвертый год подряд.
Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны. Такой вывод содержится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения о ходе исполнения федерального бюджета за январь—сентябрь 2019 года.
В документ сказано, что численность населения в России на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн. человек. Это на 52,5 тыс. человек меньше по сравнению с началом года. При этом миграционный прирост населения компенсировал естественную убыль лишь на 76%, констатирует ведомство.
Аудиторы констатируют, что естественная убыль населения в январе — августе 2019 года приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год. При этом естественный прирост был зафиксирован лишь 17 регионах, в то время как в прошлом году он был в 20 регионах России.
«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — сказано в докладе.
Национальный проект «Демография», рассчитанный на период с 2019 по 2024 годы, ставит своей целью увеличение суммарного коэффициента рождаемости
(до 1,7 детей на одну женщину), а также снижение смертности населения старше трудоспособного возраста.
Источник: РБК