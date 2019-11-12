Кремация: Могут ли выдать чужой прах? Что делают с одеждой покойного? Золотые коронки присваивают?

Можно ли впасть в летаргический сон и сгореть заживо в печи крематория? Некоторые родственники просят на камеру снять процесс, как внутрь помещают тело. Это может сделать оператор печи.

Развеивание праха вместо захоронения у христиан под строгим запретом

Дым крематориев вредный, в печах сжигают жертв преступлений, а вещи покойников воруют и присваивают. Это только часть мифов о кремации. АиФ.ru спросил директора муниципального крематория Ростова-на-Дону Павла Алексеева, какие из них правдивы, а какие — лишь заблуждения.

1. Кремация не подходит христианам, их тела должны быть преданы земле.

В 2015 году Русская православная церковь приняла документ «О христианском погребении усопших». В нем позиция церкви по кремации обозначена как снисходительная, если того требуют обстоятельства, но без одобрения. В православии важно, чтобы к телу человека после смерти относились с почтением. Кремацию почтительным отношением к телу церковь не считает.

Позиция католической церкви аналогичная. Развеивание праха вместо захоронения у христиан под строгим запретом.

В исламе и иудаизме кремация запрещена.

Буддизм и индуизм кремацию поддерживают.

Павел Алексеев: На практике у нас кремируют и христиан, и усопших других вероисповеданий. Как хоронить, решают родственники, или сам умерший еще при жизни успевает выразить свою волю.

2. Золотые коронки покойников работники крематория присваивают себе

Павел Алексеев: К нам ни разу не поступали люди с коронками. Перед тем как тело привозят в крематорий, оно проходит обязательную процедуру в морге. Все драгоценности, включая зубные коронки, предлагают забрать родственникам. Иногда приходится принуждать родных забрать украшения. Если они отказываются, предлагаем эти вещи захоронить с прахом в урне. Есть четкие инструкции: ничего лишнего в печи не должно быть. Даже кардиостимулятор будет изъят перед отправкой туда. Заключение о том, что посторонних предметов нет, дает патологоанатом.



Зал оператора крематория. Зал оператора крематория. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин

Что касается имплантатов и протезных элементов, то они кремируются вместе с телом, остатки таких элементов после не выдаются. Их утилизируют работники крематория.

3. Одежду покойников работники крематория сдают в комиссионный магазин

Павел Алексеев: Абсурд полный, конечно. В печи практически все полностью сгорает. Да и никто этим не занимается. О тонкостях разговаривать, наверное, не нужно, но не секрет, что одежда индивидуальна, а в некоторых случаях распарывается, чтобы надеть ее на тело. Поэтому она приходит в негодность.

4. Кремировать покойника дешевле, чем хоронить традиционно

Павел Алексеев: Это правда, кремировать дешевле. Если брать среднестатистические похороны (сюда входит стандартный гроб, доставка гроба, рытье могилы и захоронение), то они обходятся около 20 тысяч рублей, а похороны с кремацией (гроб, доставка, кремация) — порядка 15 тысяч. В Ростове сама кремация стоит 2260 рублей, захоронение урны — 900 рублей. Цены в других городах не сильно отличаются.

Бывает, что урны с прахом хотят захоронить в другом городе. В этом случае упрощается процедура оформления документов при транспортировке.

5. Выбросы крематория неэкологичны и вредны для здоровья

Павел Алексеев: Это неправда. У нас две кремационные печи иностранного производства, они имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем допускам, которые требуют экологи. Печи управляются с помощью электроники и оснащены специальными фильтрами очистки, поэтому недопустимых вредных веществ не выбрасывают. Нас постоянно проверяет Ростехнадзор: берут пробы выхода воздуха из дымовой трубы. Все это находится под постоянным контролем.

6. В крематории сжигают неизвестные трупы, чтобы скрыть преступления

Павел Алексеев: Неправда. Никаких неизвестных трупов не сжигается, это уголовно наказуемое действие. У нас есть регламент, где прописано, что кремируются только те тела, которые приходят с определенным пакетом документов.



Так выглядит урна с прахом кремированного. Так выглядит урна с прахом кремированного. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин

Кремировать без документов — очень серьезное нарушение, это практически невозможно.

Бывают запросы от правоохранителей: когда прошла кремация такого-то гражданина, на основании чего. Все данные мы предоставляем полицейским, мы от регламента ни на шаг в сторону.

7. Родственникам могут по ошибке выдать чужой прах

Павел Алексеев: Вряд ли. На каждую услугу заводится сопроводительная карточка. После того, как родственники попрощались, она вешается на печь. После кремации, эта карточка наклеивается на урну. Содержимое помещают в урну и отдают родственникам. Перепутать что-то сложно!

8. Родственникам нельзя наблюдать за сжиганием покойника, потому что сотрудники крематория что-то скрывают

Павел Алексеев: Ростовский крематорий просто технически к этому не приспособлен. А, например, в Новосибирске родственники могут наблюдать за процессом через стекло. Но в печь все равно не заглянешь. Увидишь только саму печь. Некоторые родственники просят на камеру снять процесс, как внутрь помещают тело. Это может сделать оператор печи.

9. Дверцы крематория не открываются изнутри, поэтому можно впасть в летаргический сон и быть сожженным заживо.

Павел Алексеев: Такие вопросы тоже задают, но это невозможно. Крематорий принимает тело только после заключения патологоанатома и медиков. Соответственно, как люди, которые прошли медицинское вскрытие, могут быть в летаргическом сне? Открыть дверцу печи изнутри невозможно технически, температура в печи — больше тысячи градусов.

Источник: АиФ