Лишний вес может приводить к раку прямой кишки

По количеству смертей этот тип рака уже на втором месте. Пусковым механизмом в развитии этого вида рака являются такие факторы, как недостаточная физическая активность, курение, а также лишний вес

Очень большое влияние на развитие рака оказывает употребление вредных продуктов — переработанного красного мяса, колбасы, сахара, алкоголя

Во избежание рака прямой кишки важно регулярно проходить медосмотры, позволяющие своевременно заметить полипы. На это указала итальянский врач Рената Гили, рассказавшая о способах профилактики рака прямой кишки.

По данным врача, рак прямой кишки занимает третье месте среди самых распространенных в мире онкологических недугов. По количеству смертей этот тип рака уже на втором месте.

«В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста этого заболевания среди людей, не достигших возраста 50 лет», — отмечает Рената Гили.

По мнению врача, пусковым механизмом в развитии этого вида рака являются такие факторы, как недостаточная физическая активность, курение, а также лишний вес. Очень большое влияние оказывает употребление вредных продуктов — переработанного красного мяса, колбасы, сахара, алкоголя.

Специалист пояснила, что большинство случаев рака толстой кишки развиваются от полипов, которые изначально не состоят из злокачественных клеток. Важно обнаружить такие полипы и вести за ними наблюдение: это позволяет при необходимости принять своевременные меры и не допустить рака. Сделать это наиболее эффективно можно только одним способом: вовремя и с необходимой регулярностью проводить скрининг, подчеркнула врач.

Источник: МедикФорум