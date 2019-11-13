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Здоровье / Общество

Лишний вес может приводить к раку прямой кишки

00:14 13.11.2019 Фото: pxhere.com
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По количеству смертей этот тип рака уже на втором месте. Пусковым механизмом в развитии этого вида рака являются такие факторы, как недостаточная физическая активность, курение, а также лишний вес

Лишний вес может приводить к раку прямой кишки
Очень большое влияние на развитие рака оказывает употребление вредных продуктов — переработанного красного мяса, колбасы, сахара, алкоголя
Сюжет: Онкология
Лишний вес может приводить к раку прямой кишки

Лишний вес может приводить к раку прямой кишкиПочему раньше у людей был «иммунитет» к раку?Ещё 103 новостей

Во избежание рака прямой кишки важно регулярно проходить медосмотры, позволяющие своевременно заметить полипы. На это указала итальянский врач Рената Гили, рассказавшая о способах профилактики рака прямой кишки.

По данным врача, рак прямой кишки занимает третье месте среди самых распространенных в мире онкологических недугов. По количеству смертей этот тип рака уже на втором месте.

«В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста этого заболевания среди людей, не достигших возраста 50 лет», — отмечает Рената Гили.

По мнению врача, пусковым механизмом в развитии этого вида рака являются такие факторы, как недостаточная физическая активность, курение, а также лишний вес. Очень большое влияние оказывает употребление вредных продуктов — переработанного красного мяса, колбасы, сахара, алкоголя.

Специалист пояснила, что большинство случаев рака толстой кишки развиваются от полипов, которые изначально не состоят из злокачественных клеток. Важно обнаружить такие полипы и вести за ними наблюдение: это позволяет при необходимости принять своевременные меры и не допустить рака. Сделать это наиболее эффективно можно только одним способом: вовремя и с необходимой регулярностью проводить скрининг, подчеркнула врач.

Источник: МедикФорум

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