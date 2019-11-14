Вместо Надежды Шахатовой начмедом горбольницы Бердска назначен онкоуролог Марат Зарипов

Экс-зам главврача Шахатова уходила в оплачиваемый отпуск. Накануне она опровергла свое увольнение. Марат Зарипов уже исполняет обязанности начмеда. Он работал во многих клиниках Бердска и Новосибирска и имеет хорошую репутацию.

Марат Зарипов назначен начмедом ЦГБ Бердска

Новым заместителем по лечебной части Центральной горбольницы Бердска стал Марат Зарипов. Марат Марсович врач-уролог первой категории и врач-онколог. Стаж работы в медицине 18 лет. Является членом «Российского общества онкоурологов». По данным «Курьер. Среда. Бердск», Зарипов сегодня, 14 ноября, уже приступил к работе.

Ранее Зарипов был заведующим урологическим отделением «Сибирского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства» Новосибирска. Работал урологом и онкологом в частной клинике «Вега» Бердска.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» экс-начмед ЦГБ Бердска Надежда Шахатова опровергла свое увольнение перед уходом в отпуск. Эту информацию опубликовали местные СМИ, чему она была «очень удивлена». Она заверяла, что уходит в оплачиваемый очередной отпуск.

Напомним, что на Надежду Шахатову напал житель Бердска ради спасения супруги в реанимации роддома. Бывший замглавврача бердской ЦГБ забрала у мужчины документы и отказалась их отдавать. Мужчина старался их забрать и сломал руку врачу. Шахатова месяц провела на больничном.