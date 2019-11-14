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Вместо Надежды Шахатовой начмедом горбольницы Бердска назначен онкоуролог Марат Зарипов

17:15 14.11.2019, Алена Романцова Фото: vega-doctor.ru
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Экс-зам главврача Шахатова уходила в оплачиваемый отпуск. Накануне она опровергла свое увольнение. Марат Зарипов уже исполняет обязанности начмеда. Он работал во многих клиниках Бердска и Новосибирска и имеет хорошую репутацию.

Вместо Надежды Шахатовой начмедом горбольницы Бердска назначен онкоуролог Марат Зарипов
Марат Зарипов назначен начмедом ЦГБ Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Вместо Надежды Шахатовой начмедом горбольницы Бердска назначен онкоуролог Марат Зарипов

Вместо Надежды Шахатовой начмедом горбольницы Бердска назначен онкоуролог Марат ЗариповОткроется с новыми кабинетами детская поликлиника №2 в Микрорайоне Бердска 19 ноябряЕщё 39 новостей

Новым заместителем по лечебной части Центральной горбольницы Бердска стал Марат Зарипов. Марат Марсович врач-уролог первой категории и врач-онколог. Стаж работы в медицине 18 лет. Является членом «Российского общества онкоурологов». По данным «Курьер. Среда. Бердск», Зарипов сегодня, 14 ноября, уже приступил к работе.

Ранее Зарипов был заведующим урологическим отделением «Сибирского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства» Новосибирска. Работал урологом и онкологом в частной клинике «Вега» Бердска.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» экс-начмед ЦГБ Бердска Надежда Шахатова опровергла свое увольнение перед уходом в отпуск. Эту информацию опубликовали местные СМИ, чему она была «очень удивлена». Она заверяла, что уходит в оплачиваемый очередной отпуск.

Напомним, что на Надежду Шахатову напал житель Бердска ради спасения супруги в реанимации роддома. Бывший замглавврача бердской ЦГБ забрала у мужчины документы и отказалась их отдавать. Мужчина старался их забрать и сломал руку врачу. Шахатова месяц провела на больничном.

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От редакции

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житель Бердска, 14 ноября 2019 18:11
Так чем закончилась рука Шахатовой? Получается, раз уволили, то не было никакого перелома. Диагноз видимо был сфальсифицирован? Подозрительно тема затихла....

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