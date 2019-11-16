Умер в поезде лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев

Исаеву стало плохо в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву. Ему был 41 год.

Лидер общественного-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев

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Директор Института актуальной экономики, лидер общественного-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев умер на 42-м году жизни в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву. Об этом ТАСС в субботу сообщил его пресс-секретарь Александр Макаренко.

«Да, [умер] сегодня, возвращался из рабочей поездки в Тамбов. В поезде стало плохо, его сопровождала помощница», — сказал Макаренко.

Последнюю публикацию в Facebook Исаев сделал вечером 15 ноября. Он разместил свое фото в поезде и написал, что возвращается в Москву.

Исаев родился в Москве 12 ноября 1978 года. Окончил Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук. Стал известен, когда работал генеральным продюсером телепроекта «Футбольная академия». Работал в администрации Ивановской области, в Госкомитете по делам молодежи, министерстве регионального развития, был гостем политических шоу на федеральных телеканалах.