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Умер в поезде лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев

22:12 16.11.2019, Соболезнуем. Фото: © novaya-rossia.ru
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Исаеву стало плохо в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву. Ему был 41 год.

Умер в поезде лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Лидер общественного-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев
© novaya-rossia.ru
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер в поезде лидер движения Новая Россия Никита Исаев

Умер в поезде лидер движения «Новая Россия» Никита ИсаевПризнак приближающейся смерти в последний год жизни Ещё 90 новостей

Директор Института актуальной экономики, лидер общественного-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев умер на 42-м году жизни в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву. Об этом ТАСС в субботу сообщил его пресс-секретарь Александр Макаренко.

«Да, [умер] сегодня, возвращался из рабочей поездки в Тамбов. В поезде стало плохо, его сопровождала помощница», — сказал Макаренко.

Последнюю публикацию в Facebook Исаев сделал вечером 15 ноября. Он разместил свое фото в поезде и написал, что возвращается в Москву.
Исаев родился в Москве 12 ноября 1978 года. Окончил Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук. Стал известен, когда работал генеральным продюсером телепроекта «Футбольная академия». Работал в администрации Ивановской области, в Госкомитете по делам молодежи, министерстве регионального развития, был гостем политических шоу на федеральных телеканалах.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 16 ноября 2019 23:24
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