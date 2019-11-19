Сняли судимость с экс-директора винодельческой компании Ирины Власенко в Бердске

«Сибинвестпром-3» поменял руководство и судится за возмещение убытков. Фирма хочет взыскать 148 млн рублей с РФ за то, что не получила вовремя спецмарок для маркировки алкоголя.

На винзаводе за закрытыми воротами больше не изготавливают вино

Компания «Сибнивестпром-3», которая занималась в Бердске производством алкогольных напитков и снискала скандальную репутацию, сейчас имеет другого директора. Ранее его возглавляла бывший депутат горсовета Бердска Ирина Власенко. Теперь в открытых источниках фигурирует другая фамилия.

Гендиректором назван Иван Лазарев. Под его руководством «Сибинвестпром-3» занимается производством вина из винограда и еще 40 видами деятельности. В строчке «владелец» указан Колотилкин Александр Борисович. Размер уставного капитала 20 млн рублей. В открытых источниках сказано, что компания работает на рынке 14 лет, а сейчас в ней трудится 19 сотрудников. Но по телефонам компании, указанным в открытом доступе, никто не отвечает.

Таким образом, опубликованная ранее «Курьер. Среда. Бердск» информация о том, что Ирина Власенко требует от Российской Федерации 148 млн рублей, не соответствует действительности. Возмещения ущерба через суд добивается компания «Сибинвестпром-3», где де-факто Власенко уже не фигурирует.

Впрочем, события, ставшие поводом для обращения бердской винодельческой компании относятся к 2015 году, когда «Сибинвестпромом-3» еще руководила Ирина Валентиновна. Во всяком случае во время судебного разбирательства об изготовлении суррогатного алкоголя в 2017 году она проходила в качестве обвиняемой и фактического руководителя фирмы.

«Сибинвестром-3» считает незаконным отказ Росалкогольрегулирования в выдаче федеральный спецмарок для маркировки алкогольной продукции еще в 2015 году, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По мнению ответчика, он не смог произвести алкогольную продукцию в нужном количестве и поставить ее в срок бердской компании «Аврора». Сумма иска к «Сибинвестпрому-3» — 246 млн рублей. Судебное разбирательство отложено на 2 декабря 2019 года.

Напомним, что в апреле 2018 года суд приговорил Власенко к 3 годам условно, признав тем самым виновной. Проверки на площадке «Сибинвестпрома-3» инициировала ФСБ. В марте 2018 года на предприятии «вылили в унитаз» 470 тонн поддельного алкоголя, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Уголовное дело возбуждали в начале декабря 2017 года по статье УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные организованной группой». В ходе осмотра обнаружено и изъято 19 100 литров спирта и 172 800 бутылок алкогольной продукции.

Однако сейчас Ирина Власенко не считается осужденной. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в мае 2019-го с нее сняли судимость.

— 8 мая 2019 года постановлением Бердского городского суда ей отменено условное осуждение по приговору от 12 апреля 2018 года и снята судимость. Поэтому человек считается несудимым, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского суда Наталья Сафронова.

В соответствии с ч. 2 ст. 86 УК «лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым».