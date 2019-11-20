Сравнили маму с орхидеей ее дочери в Бердске

Татьяна Устюжанина изысканна как орхидея

24 ноября — День матери. В честь праздника «Курьер. Среда. Бердск» запускает рубрику «Мамочка милая моя». В ней мы будем рассказывать о мамах. Первая героиня — Татьяна Устюжанина — директор сети цветочных салонов, мама двух дочек и бабушка двоих внуков.

— Мама, мамочка, мамулечка. Именно тебя мы увидела первую, когда появилась на свет. И сейчас уже ты всегда рядом. Ты для нас образец женственности. Как ты все успеваешь: вести цветочный бизнес и уделять нам, родным, массу внимания. Ты наша лучшая подруга, мы к тебе идем за советом. Спасибо за то, что всегда поддерживаешь. В твоем доме всегда красиво и тепло. Мы любим приезжать по выходным. Попарившись в баньке, потом долго разговаривать обо всем. А какой у тебя гусь в духовке! Ммм… Кроме тебя его никто так не готовит. Тебя обожают внуки. Когда говорим, что мы едем к бабушке, они собираются в два раза быстрее. Именно благодаря тебе мы тоже занимаемся флористикой. Ведь создавать букеты и композиции у нас от тебя. Ты как орхидея — изысканная и неповторимая. Оставайся такой же. А мы будем тебя любить и оберегать, — написали в «Курьер. среда. Бердск» дочери Татьяны Женя и Настя.

Если вы хотите рассказать о своей маме, пишите: bkurer@mail.ru с пометкой: Мамочка милая моя.