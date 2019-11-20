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Разорвать договор с «Экологией-Новосибирск» потребовали Андрея Травникова депутаты Новосибирской области

17:00 20.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ранее народные избранники выразили недовольство работой регионального оператора по ТКО. Они попросили правительство области навести порядок в действиях ООО «Экология-Новосибирск».

Разорвать договор с Экологией Новосибирск потребовали Андрея Травникова депутаты Новосибирской области
Новосибирскому губернатору предложили лишить регоператора статуса

Сюжет: Мусорная реформа
Разорвать договор с Экологией Новосибирск потребовали Андрея Травникова депутаты Новосибирской области

Разорвать договор с «Экологией-Новосибирск» потребовали Андрея Травникова депутаты Новосибирской областиКрупную площадку для временного накопления мусора откроют в 2019 году в Новосибирской областиЕщё 119 новостей

Комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области обратился к губернатору Андрею Травникову с предложением лишить ООО «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель председателя комитета Вадим Агеенко (КПРФ).

Напомним, что ранее новосибирские депутаты выразили недовольство работой регионального оператора по ТКО. Они попросили правительство области навести порядок в действиях ООО «Экология-Новосибирск». Парламентарии заявили, что если этого не будет сделано, то они будут настаивать на расторжении договора.

Источник: ИА REGNUM

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От редакции

Есть прок от мусорной реформы?

Новый мэр, 20 ноября 2019 18:18
Травников не самостоятельная личность как и наш Шестернин. Всё с оглядкой на вертикаль власти делают
АнтиЯ, 20 ноября 2019 19:26
НВР:Нет....

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