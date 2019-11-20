Разорвать договор с «Экологией-Новосибирск» потребовали Андрея Травникова депутаты Новосибирской области

Новосибирскому губернатору предложили лишить регоператора статуса

Комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области обратился к губернатору Андрею Травникову с предложением лишить ООО «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель председателя комитета Вадим Агеенко (КПРФ).

Напомним, что ранее новосибирские депутаты выразили недовольство работой регионального оператора по ТКО. Они попросили правительство области навести порядок в действиях ООО «Экология-Новосибирск». Парламентарии заявили, что если этого не будет сделано, то они будут настаивать на расторжении договора.

Источник: ИА REGNUM