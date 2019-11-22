Отказали в госпитализации с распухшей ногой и сочащейся лимфой из нее 83-летней старушке-диабетику в Бердске

В стационар Юлию Дмитриевну направил терапевт, у нее с собой было направление. Но в хирургическом отделении поликлиники №2 ответили, что мест нет. Ситуацию взял на контроль новый начмед ЦГБ Марат Зарипов.

У старушки 83 лет диабет, но ее не приняли в стационар

Старушке 83-х лет Юлии Шипилиной с болезненной, покрасневшей и распухшей ногой отказали в госпитализации в Бердске. Из стопы у бабушки постоянно сочится лифа, она диабетик. Лечиться в стационаре ее направил терапевт. 19 ноября бабушка приехала с родственниками с направлением в хирургическое отделение поликлиники №2. Ее приняли, но на лечение не взяли.

«Мест нет»

Историю бабушки Юлии Шипилиной рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ее внучка Юлия и дочь Елена.

— Нам сказали, что нет мест. И что вообще не видят причин к госпитализации. Мы возмущены! Какое имеют право отказывать, когда уже есть направление!? Бабушка еле-еле ходит. Она уже пожилая, нога распухшая не поднимается, — рассказала возмущенная внучка Юлия 21 ноября «Курьер. Среда. Бердск».

— У вас нет трофической язвы, нет показаний к госпитализации. В поликлинике мест нет, — так звучал отказ, — рассказала дочь Елена Шипилина 22 ноября.

В диагнозе у бабушки стоит «рожистое воспаление, диабетическая стопа». Из больницы ее направили на прием к хирургу. Но по словам Юлии, к нему запись на неделею вперед. Семье предложили вызвать врача на дом. Но хирург выезжает только по пятницам. Так три дня старушка ждала помощи от врачей.

— Насколько я знаю по полису ОМС, если есть направление, не имеют права отказывать в госпитализации! Это просто возмутительно! Просим вас донести эту информацию до главврача, — обратилась Юлия.

По такому же диагнозу старушка Юлия Дмитриевна лежала в стационаре полтора года назад.

«Сама отказалась»

Главный врач Центральной городской больницы Алла Дробинская перенаправила «Курьер. Среда. Бердск» на начмеда Марата Зарипова. 21 ноября он ответил, что возьмет ситуацию на контроль.

— Я сегодня с утра этот вопрос поднял. Сегодня (22 ноября — прим. авт.) к бабушке сходил домой хирург. Он посмотрел ногу. Да, там есть воспалительный процесс. Ей была предложена госпитализация, но она от нее отказалась. Она не хотела ложиться еще и в первый раз в больницу. Специалист ей назначил необходимую терапию. Этот вопрос я буду держать на контроле, — уточнил Марат Марсович 22 ноября.

Сама бабушка Юлия Шипилина сказала «Курьер. Среда. Бердск», что она не против госпитализации.

— Я бы с удовольствием легла в больницу, но нам сказали мест нет. Сегодня нам госпитализацию не предлагали. У меня просто спросили, где лучше мне будет, я сказала, кончено, дома, чем в общей палате. Мы уже люди старенькие, надо чтобы туалет рядышком был. Поэтому они и решили, что мы отказываемся, — сказала Юлия Дмитриевна сегодня, 22 ноября.

Сейчас старушке назначили лечение и пообещали следить за ее здоровьем. Правда, по словам внучки, забыли выписать рецепт на антибиотики.