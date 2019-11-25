5 мифов о раке: это сильная боль и мучения? а за границей лечат лучше?

Рак – это приговор? Можно ли излечиться народными средствами? На ряд возникающих вопросов и заблуждений ответы читаем в статье.

День­ги на закупку современных препаратов для онкопациентов уже направлены в регионы

Онкологические заболевания – вторая причина смерт­ности после сердечно-сосудистых недугов.

До 2024 г. на программу борьбы с онкологическими заболеваниями будет выделен 1 трлн руб. На что пойдут эти деньги и как это изменит жизнь пациентов?

Рассказывает главный внештатный онколог Мин­здрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

Андрей Дмитриевич, почему сегодня так много сил и средств направлено на борьбу с онкологическими недугами?

Андрей Каприн: Продолжительность жизни во всём мире, в том числе и в России, растёт. Это позитивная тенденция. Но с возрастом увеличивается риск возникновения рака (в геноме накапливаются мутации, которые лежат в основе недуга). Поэтому мы должны развивать и совершенствовать онкологическую службу и методы диагностики.

Несмотря на то что сдержать рост заболеваемости нам вряд ли удастся, в федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями» перед онкологами поставлена задача – к 2024 г. снизить смерт­ность от злокачественных новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек.

Сделать это можно только с помощью ранней диагностики (это враг рака № 1). Сегодня на 1–2-й стадии выявляются 56% заболеваний (10 лет назад было 33%). Мы стремимся увеличить их число до 63–70%. Главные помощники врачей – сами граждане, которые должны сознательно относиться к своему здоровью.

Ещё один важнейший показатель работы онкологов – число пациентов, которые стоят на учёте у онколога более 5 лет. Эту цифру мы планируем увеличить до 60% (сейчас – 54,6%).

Быстро и без боя

– Как вы планируете этого добиться?

– Сделано уже немало. Такой масштабной реформы страна не видела с 1940-х гг., когда в СССР создавалась система региональных онкодиспансеров. Новая программа, принятая в прошлом году, уже даёт первые результаты. Сейчас наша цель – повысить доступность онкопомощи, чтобы любой человек мог получить своевременное и качественное лечение быстро, независимо от того, где он живёт. Для этого необходимо всем службам чётко отрабатывать выстроенную систему маршрутизации пациента. Врачи всех уровней и специальностей должны знать, куда направить человека с подозрением на рак и где проводится лечение современными методами после постановки диагноза.

– Сейчас в отдалённых регионах создаются центры амбулаторной онкологической помощи. Чем они отличаются от онкодиспансеров?

– ЦАОПы – центры амбулаторной онкологической помощи – создаются на базе клинических больниц в местах, где нет онкологических учреждений, для того чтобы повысить доступность онкологической помощи. В таких центрах пациент сможет пройти диспансеризацию, диагно­стику и получить амбулаторное лечение при назначенном курсе химиотерапии. К 2024 г. будут организованы не менее 536 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 180 диспансеров и больниц.

Чтобы все пациенты лечились по единым стандартам, предусмотрен электронный контроль за их соблюдением. Свою роль должны сыграть и информационные технологии, с помощью кото­рых можно провести телеконсультацию с федеральным центром из любого региона. Врачи уже сейчас могут обра­титься за помощью к специа­листам из национальных центров. В 2019 г. наш центр провёл более тысячи таких видеоконсультаций, и их число постоянно растёт. День­ги на закупку современных препаратов для онкопациентов уже направлены в регионы. Объём финансирования регио­нальных бюджетов на закупку лекарств серьёзно увеличен.

Кризис миновал

– Удалось ли справиться с нехваткой высококвалифицированных врачей-онкологов в регионах?

– Можно сказать, что пока кадровая проблема полностью решена в крупных учреждени­ях.

Нехватка специалистов есть в первичном звене. Одна­ко каждый регион, представляя в Минздрав «паспорт» своей службы, указал, каких специалистов ему не хватает. Исходя из этого ведётся работа с региональными медвузами, привлекаются и наши специа­листы.

Минздрав совместно с Министерством науки и высшего образования создал план подготовки врачей-онкологов в вузах, где большое значение уделяется специализации (по хирургии, химиотерапии, радиологии и т. д). Сейчас действуют жёсткие критерии выпуска врачей-онкологов, поэтому есть уверенность, что грамотных специалистов будет ещё больше.

Переломить ситуацию нам уже удалось. Онкология становится перспективным и привлекательным направлением. Недавно мы с трудом набирали людей в ординатуру. В этом году был конкурс больше 30 человек на место. Это говорит о том, что молодёжь выбирает эту специаль­ность осознанно и целенаправленно.

Что в перспективе?

– Какие препараты и методы лечения сегодня считаются наиболее эффективными при лечении рака?

– Есть методы уникальные. Один из самых перспективных – иммунная терапия, которая помогает иммунной системе самой распознавать раковые клетки и уничтожать их (см. инфографику). В том числе в ФГБУ «НМИЦ радиоло­гии» постоянно разрабатыва­ются новые технологии в диагно­стике и лечении злокачественных новообразований.

Правда и мифы о раке

Миф 1. Рак – это приговор

Врачи научились лечить даже запущенные формы рака. Сегодня это хроническое заболевание, с которым можно полноценно жить – растить детей, работать, путешествовать. А при начале лечения на ранней стадии достижима ремиссия, которая может продолжаться всю жизнь.

Миф 2. Рак – это сильная боль и мучения

На начальных стадиях рак не болит. Поэтому врачи говорят о необходимости регулярных осмотров для раннего выявления заболевания. Боли могут возникать, когда болезнь уже зашла далеко, но современные обезболивающие препараты решают эту проблему. Испытать её рискуют только те пациенты, кто, узнав о диагнозе, отказывается от лечения.

Миф 3. За границей лечат лучше

Во всём мире лечение злокачественных новообразований проводится по единым международным протоколам. Существует единый стандарт лечения, по которому пациент получает одинаковое лечение как в России, так и за рубежом. Только в нашей стране он будет лечиться в рамках программы госгарантий, т. е. бесплатно, а за границей отдаст за лечение огромные деньги. За иностранных пациентов зарубежные клиники не несут ответственности перед страховыми компаниями, т. е., по сути, не отвечают за результат лечения.

Миф 4. Качественное лечение можно пройти лишь в крупных городах

Лечение на территории РФ проводится по единым стандартам оказания медицинской помощи. Если пациенту потребуется инновационная терапия, его могут направить в Национальный медицинский исследовательский центр для лечения или консультации. Но такая необходимость возникает далеко не во всех случаях.

Миф 5. Рак можно вылечить народными методами

Рак не простуда. С ним можно бороться лишь с помощью проверенных методов (химиотерапии, хирургии, ядерной медицины). Если вы верите в народную медицину – сообщите врачу о фитопрепаратах, которые планируете применять. Если врач не возражает, они не возбраняются. Но принимать это лечение нужно не вместо, а вместе с назначенными врачом препаратами.

Кстати. Почему опасно искать информацию в интернете?

Существует множество «тематических» сайтов, сообществ, групп и форумов, на которых люди делятся информацией, о которой «не знают врачи». Как правило, цель таких публикаций – завлечь в сети альтернативной (но далеко не бесплатной) медицины и заставить купить «чудодейственный препарат». К сожалению, это всегда заканчивается плохо. Если хотите знать больше о своей болезни – изучайте проверенную информацию, которая публикуется на официальных сайтах передовых клиник.

Подробную информацию о профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний вы можете найти на официальном интернет-портале федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Минздрава России www.onco-life.ru

Источник: АиФ