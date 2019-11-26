Гендиректора главного мусорного оператора России уволил Медведев

Это не первое освобождение от должности лиц, ответственных за проведение так называемой «мусорной» реформы. В начале месяца министерство природных ресурсов и экологии покинул Владимир Логинов.

Мусорная «реформа» не задалась с самого начала

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением досрочно прекратил полномочия генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева.

Во главе публично-правовой компании, отвечавшей за формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, Буцаев проработал чуть больше девяти месяцев.

Это не первое освобождение от должности лиц, ответственных за проведение так называемой «мусорной» реформы. В начале месяца министерство природных ресурсов и экологии покинул Владимир Логинов. В ранге замминистра он курировал в том числе деятельность департамента по отходам производства и потребления. Его преемником стал Константин Румянцев.

Источник: РГ