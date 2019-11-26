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Гендиректора главного мусорного оператора России уволил Медведев

10:45 26.11.2019 Фото: викимедиа
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Это не первое освобождение от должности лиц, ответственных за проведение так называемой «мусорной» реформы. В начале месяца министерство природных ресурсов и экологии покинул Владимир Логинов.

Гендиректора главного мусорного оператора России уволил Медведев
Мусорная «реформа» не задалась с самого начала
Сюжет: Мусорная реформа
Гендиректора главного мусорного оператора России уволил Медведев

Гендиректора главного мусорного оператора России уволил МедведевРазорвать договор с «Экологией-Новосибирск» потребовали Андрея Травникова депутаты Новосибирской областиЕщё 120 новостей

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением досрочно прекратил полномочия генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева.

Во главе публично-правовой компании, отвечавшей за формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, Буцаев проработал чуть больше девяти месяцев.

Это не первое освобождение от должности лиц, ответственных за проведение так называемой «мусорной» реформы. В начале месяца министерство природных ресурсов и экологии покинул Владимир Логинов. В ранге замминистра он курировал в том числе деятельность департамента по отходам производства и потребления. Его преемником стал Константин Румянцев.

Источник: РГ

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От редакции

Начальники неправильные или реформа?

Аноним, 26 ноября 2019 10:53
от перестановки чиновников сумма не меняется а вот если тариф в два раза уменьшить что бы он стал реальным и адекватным тогда люди практически все платить начнут и сумма сборов увеличится.
Сибиряк, 26 ноября 2019 11:29
И то, правильно!

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