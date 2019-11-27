Два инвалида с ампутированными кровоточащими ногами больше часа ждали очередь в поликлинике Бердска

Один из пациентов попросил помощи у своих друзей. Они привезли его на рентген, где был еще один мужчина без ног. Никто из медработников их не сопроводил, а очередники не пропустили.

Инвалиды с ампутированными ногами ждали больше часа в очереди

Два инвалида с ампутированными ногами больше часа просидели в очереди на рентген в поликлинике №2 Бердска. Об этом 27 ноября «Курьер. Среда. Бердск» рассказал Сергей Тимаев, друг одного из пациентов Александра. Он отметил, что около 7 дней назад Александру провели операцию по удалению части ноги (по колено отрезали раньше, потом пошло заражение, после этого отрезали еще часть). На 26 ноября мужчине назначили рентген. Он попросил своих друзей помочь ему добраться. Один приехал из Новосибирска, другой из Бердска.

— Мы отвезли его туда и 1.10 прождали у кабинета! У него кровоточит нога отрезанная, и другой инвалид рядом сидит! Ничего не организовано! Почему инвалид после операции должен в коляске сидеть больше часа, ему только лежачий режим показан?! За такое надо наказывать! — возмущен Сергей.

Тимаев отметил, что с ними не пошел никто из медсестер и не организовал прием без очереди. В том же кабинете проводились еще и другие процедуры кроме рентгена. Перед кабинетом на прием сидели трое. Сергей рассказывает, что в кабинет зашла женщина и вышла только через 40 минут. Их никто не вызвал, а молодой парень не пропустил вперед, сославшись на живую очередь.

— В рентген-кабинете нам объяснили, что какие-то еще процедуры проводятся. Мы приехали в 9.50. Было назначено на 10.00 и попали мы в кабинет только в 11.00. Бардак полный! — возмущен Сергей.

Почему для пациентов стационара не было организовано приема вне общей очереди, сейчас будет разбираться руководство поликлиники. Начмед горбольницы Марат Зарипов ответил «Курьер. Среда. Бердск», что пока официальных комментариев дать не может, нужно выяснить сначала все подробности случившегося.

Читайте подробности в ближайшее время.