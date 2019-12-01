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Здоровье / Общество

Рак легкого определяется по указательным пальцам рук. Пройди тест!

12:40 01.12.2019 Фото: Pexels.com
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Такой тест в 35% случаев указывает на наличие опухоли, уверены медики. И потому рекомендуют использовать его для самодиагностики.

Рак легкого определяется по указательным пальцам рук. Пройди тест!
При этом между кутикулами должно быть небольшое расстояние в виде слегка вытянутого ромба. Если же условного ромба нет, то врачи советуют пройти обследование в больнице
Сюжет: Онкология
Рак легкого определяется по указательным пальцам рук. Пройди тест!

Для больного онкологией 6-летнего Игоря Орехова собрали 37 тыс. рублей за двое суток жители БердскаРак легкого определяется по указательным пальцам рук. Пройди тест!Ещё 128 новостей

Британские врачи дали рекомендацию, как определить, есть ли у вас рак лёгких. «Соедините пальцы друг с другом», — советуют они, пишет Царьград.

Британские врачи призывают использовать самый простой метод выявления рака лёгких. О простом тесте рассказывает The Sun.

Итак, медики рекомендуют приложить друг к другу два указательных пальца рук. При этом между кутикулами должно быть небольшое расстояние в виде слегка вытянутого ромба. Если же условного ромба нет, то врачи советуют пройти обследование в больнице.

Такой тест в 35% случаев указывает на наличие опухоли, уверены медики. И потому рекомендуют использовать его для самодиагностики. Всё дело в том, что у тех, у кого есть рак, основание ногтя часто становится мягким, а кожа у ногтевого ложа — блестящей. При этом сама ногтевая пластина слегка изгибается, а фаланга утолщается. Всё из-за скопления жидкости на кончиках пальцев.

Однако помимо теста с ногтями, есть ещё признаки, которые указывают на проблему. Например, влажный кашель с кровью, постоянная усталость и боль в груди.

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