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Вирус равнодушия: С температурой 40 градусов и судорогами с трудом госпитализировали годовалую девочку в Бердске

14:15 05.12.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По мнению отца ребенка, бумажная волокита и «врачебный вирус равнодушия» мешает оказывать оперативно помощь детям. Мужчина обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с вопросами и предложениями, как оптимизировать работу медиков.

Вирус равнодушия: С температурой 40 градусов и судорогами с трудом госпитализировали годовалую девочку в Бердске
Годовалому ребенку с температурой 41 и судорогами долго оказывали помощь в Бердске
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Вирус равнодушия: С температурой 40 градусов и судорогами с трудом госпитализировали годовалую девочку в Бердске

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С температурой 40 и судорогами три раза возили из больницы в больницу годовалую дочь Юрия из Бердска. Он, мягко говоря, сильно возмущен и назвал это волокитой в здравоохранении города. Мужчина обратился к руководству больницы через «Курьер. Среда. Бердск» 4 декабря с предложениями оптимизировать работу персонала и вообще всей медицины.

Предыстория

У Юрия три дочери —  в возрасте 13 лет, 3,2 и 1,1 года. Три недели назад заболела средняя девочка. По словам Юрия, в детском саду началась эпидемия — заболели почти все детки из группы и слегла его дочь. Они лежали в больнице на ул. Ушакова в детском отделении. Спустя неделю после выписки (в этот понедельник, 2 декабря) мама с девочкой пошли брать справку в поликлинику к педиатру.

— Они пришли за справкой о том, что они здоровы, и полтора часа просидели в очереди со всеми болеющими детьми. В этот же день вечером у дочери снова поднялась температура, — рассказал Юрий 4 декабря.

По сути это был рецидив, отмечает мужчина. Родители начали лечение, а на другой день заразилась младшая дочь. У нее тоже поднялась температура, и появились признаки ОРВИ.

Волокита

Во вторник вечером 3 декабря, обе девочки уже были с высокой температурой и с признаками вирусной инфекции. На «скорой» их отвезли в приемный покой, где назначили лечение и отправили лечиться домой. На следующий день в пять часов утра у младшей девочки начались судороги из-за очень высокой температуры.

— Температура была предельная — около 41 градуса, у ребенка начались судороги. Мы вызвали скорую помощь. Хорошо, попался опытный медик, сразу поставил укол и стало лучше, — отметил Юрий.

Медперсонал «скорой» решил везти годовалую девочку в реанимацию. Забрали сразу обеих девочек, потому что вторую тоже нужно было госпитализировать. Но когда они приехали в в реанимационное отделение, там медработники решили отправить обеих на лечение в стационар. На каждом этапе — отъезда из дома, по приезду в поликлинику — нужно было заполнить кучу документов. Юрий отметил, что это замедляло и затрудняло весь процесс. Тогда как ребенку нужна была оперативная медицинская помощь.

— Мы приехали в реанимацию, я попросил ребенку воды. Мне женщины постарше сказали, что у них нет воды! Я был в шоке! При том что у них здесь же отгорожено место для чаепития! В реанимации! Нашлась молодая девочка, видимо, еще «не зараженная» этим общим «вирусом медицинской волокиты и равнодушия». Она принесла стакан воды ребенку, — рассказал Юрий.

При входе в детскую больницу на ул. Ушакова тоже нужно было заполнить документы. Причем — на входе на сквозняке с ребенком, у которого температура 40. Хотя на тот момент после реанимации бумаг было уже очень много. Юрий говорит, что им повезло, что они были вместе с женой. Ее он оставил внизу со средней дочерью заполнять документы, а сам на руках поднял младшую дочь в стационар. Там быстро раздел ее и попросил срочной помощи, чтобы проконтролировать температуру ребенка. Он отметил, что сотрудники оперативно отреагировали и сейчас девочка под наблюдением врачей.

Юрию непонятно, почему нельзя было сразу определить в стационар детей еще вечером 3 декабря. Отмечает, что одним из объяснений было то, что нет мест.

Юрий задал несколько вопросов в адрес руководства поликлиник:

— Почему нельзя сократить бумажную волокиту, когда ребенку требуется скорая помощь?
— Почему нельзя посадить заполнять документы отдельного человека, а другой медработник будет оказывать медицинскую помощь?
— Почему нельзя разграничить прием у педиатра здоровых и больных детей или как-то упростить или ускорить получение справки о том, что ребенок здоров?
— Почему в больнице на ул.Ушакова на входе сидит человек, который заполняет документы перед дверями? И там же на сквозняке в пороге приходится больным детям ждать, чтобы их определители в стационар?
— Просьба к минздраву создать приложение, по которому можно получить оперативную консультацию, как оказать скорую помощь ребенку в экстренных ситуациях (возможно по сканированию определить предварительны диагноз ребенку).

Ответ руководства больницы

Главный врач Центральной городской больницы Алла Дробинская ответила «Курьер. Среда. Бердск», что Юрий может обратиться личной к ней.

— Мужчина может обратиться ко мне, я лично с ним поговорю, — отметила Алла Николаевна 4 декабря.

Какие из вопросов и предложений Юрия найдут ответ, читайте подробности в ближайшее время.

В редакции «Курьер. Среда. Бердск» есть документы, подтверждающие историю Юрия.

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От редакции

что-то не так в бердском здравоохранении?

Аноним, 05 декабря 2019 14:47
Капец, бумажки ведь важнее
Аноним, 05 декабря 2019 15:01
— Почему нельзя разграничить прием у педиатра здоровых и больных детей или как-то упростить или ускорить получение справки о том, что ребенок здоров?
— Почему в больнице на ул.Ушакова на входе сидит человек, который заполняет документы перед дверями? И там же на сквозняке в пороге приходится больным детям ждать, чтобы их определители в стационар?

мне бы тоже хотелось бы знать ответы на эти хотя бы на эти вопросы ,а то кто-то хвастался об увеличении кабинетов в поликлиники , а как педиатры принимали по два участка так и принимают.
Аноним, 05 декабря 2019 15:11
Это везде так по всему Бердску .Начинаешь просит побыстрей что то предпринять так они же обижаются .
Ирина, 05 декабря 2019 16:03
"— Почему нельзя разграничить прием у педиатра здоровых и больных детей или как-то упростить или ускорить получение справки о том, что ребенок здоров?
— Почему в больнице на ул.Ушакова на входе сидит человек, который заполняет документы перед дверями? И там же на сквозняке в пороге приходится больным детям ждать, чтобы их определители в стационар?...
мне бы тоже хотелось бы знать ответы на эти хотя бы на эти вопросы ,а то кто-то хвастался об увеличении кабинетов в поликлиники , а как педиатры принимали по два участка так и принимают."
Тоже хотелось бы знать ответы на эти вопросы!!!!

И полностью поддерживаю негодование Юрия по поводу отношения медиков к маленьким пациентам у нас в Бердске и постановки работы медиков в целом и в частности в наших больницах и поликлиниках, т.к. сами тоже проходили стационар и не один раз, и каждый раз одно и то же: бумажки, писанина... а ребенок в коридоре сидит с температурой, где сквозняк и не понятно откуда дует!!!! И ребенка начинают осматривать в последнюю очередь - разве так должны работать Врачи в стационарах!!! В первую очередь должны быть - пациент и неотложная помощь ему, или хотя бы устроить его, чтобы комфортно ожидать было, а не на сквозняке, на металлических лавках сидеть!!!

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