Из грязи в грязь: добавить переходы на перекрестке улиц Спортивной и Островского просят жители Бердска

Горожанам приходится идти по земле к стадиону «Восток». Чиновники отмечают, что на этих улицах уже достаточно пешеходных переходов. Но обещают подумать над решением вопроса. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Бердску нужны дороги».

По грязи приходится идти к стадиону «Восток» в Бердске

На пересечении ул. Островского и Спортивной жители Бердска просят сделать дополнительные пешеходные переходы. Бердчане прислали обращение в рамках сбора по дорожным проблемам города. 42 вопроса переданы чиновникам Бердска.

— Чтобы попасть на стадион «Восток» нужно пройти сначала ул. Островского (в грязную землю), потом Спортивную (опять по грязи), потом вдоль дороги пройти на стадион. Но идешь неуверенно. Машины могут завернуть к парку или к гаражам, потому что там проезд, — написал жители.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил, что движение здесь организовано в соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения.

— На ул. Островского и ул. Спортивная обустроены все предусмотренные пешеходные переходы. Обустройство еще одного перехода по ул. Спортивная (со стороны многоквартирного дома Спортивная, 7) невозможно. Причина — примыкание находящегося в створе пешеходного перехода. Решение этого вопроса запланировано при проведении капитального ремонта ул. Спортивная, — рассказал Владимир Николаевич.

Также напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», вынуждены тормозить и провоцировать ДТП на перекрестке улиц Боровой и Толстого водители в Бердске.