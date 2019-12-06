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Из грязи в грязь: добавить переходы на перекрестке улиц Спортивной и Островского просят жители Бердска

13:45 06.12.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Горожанам приходится идти по земле к стадиону «Восток». Чиновники отмечают, что на этих улицах уже достаточно пешеходных переходов. Но обещают подумать над решением вопроса. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Бердску нужны дороги».

Из грязи в грязь: добавить переходы на перекрестке улиц Спортивной и Островского просят жители Бердска
По грязи приходится идти к стадиону «Восток» в Бердске
Сюжет: Бердску нужны дороги
Из грязи в грязь: добавить переходы на перекрестке улиц Спортивной и Островского просят жители Бердска

Из грязи в грязь: добавить переходы на перекрестке улиц Спортивной и Островского просят жители БердскаВынуждены тормозить и провоцировать ДТП на перекрестке улиц Боровой и Толстого водители в БердскеЕщё 19 новостей

На пересечении ул. Островского и Спортивной жители Бердска просят сделать дополнительные пешеходные переходы. Бердчане прислали обращение в рамках сбора по дорожным проблемам города. 42 вопроса переданы чиновникам Бердска.

— Чтобы попасть на стадион «Восток» нужно пройти сначала ул. Островского (в грязную землю), потом Спортивную (опять по грязи), потом вдоль дороги пройти на стадион. Но идешь неуверенно. Машины могут завернуть к парку или к гаражам, потому что там проезд, — написал жители.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил, что движение здесь организовано в соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения.

— На ул. Островского и ул. Спортивная обустроены все предусмотренные пешеходные переходы. Обустройство еще одного перехода по ул. Спортивная (со стороны многоквартирного дома Спортивная, 7) невозможно. Причина — примыкание находящегося в створе пешеходного перехода. Решение этого вопроса запланировано при проведении капитального ремонта ул. Спортивная, — рассказал Владимир Николаевич.

Также напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», вынуждены тормозить и провоцировать ДТП на перекрестке улиц Боровой и Толстого водители в Бердске.

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