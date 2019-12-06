Из грязи в грязь: добавить переходы на перекрестке улиц Спортивной и Островского просят жители Бердска

На пересечении ул. Островского и Спортивной жители Бердска просят сделать дополнительные пешеходные переходы. Бердчане прислали обращение в рамках сбора по дорожным проблемам города. 42 вопроса переданы чиновникам Бердска.
— Чтобы попасть на стадион «Восток» нужно пройти сначала ул. Островского (в грязную землю), потом Спортивную (опять по грязи), потом вдоль дороги пройти на стадион. Но идешь неуверенно. Машины могут завернуть к парку или к гаражам, потому что там проезд, — написал жители.
Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил, что движение здесь организовано в соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения.
— На ул. Островского и ул. Спортивная обустроены все предусмотренные пешеходные переходы. Обустройство еще одного перехода по ул. Спортивная (со стороны многоквартирного дома Спортивная, 7) невозможно. Причина — примыкание находящегося в створе пешеходного перехода. Решение этого вопроса запланировано при проведении капитального ремонта ул. Спортивная, — рассказал Владимир Николаевич.
Также напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», вынуждены тормозить и провоцировать ДТП на перекрестке улиц Боровой и Толстого водители в Бердске.