Лечение рака: какие фрукты полезны

Когда человек лечится или выздоравливает от рака, выбор продуктов питания становится особенно важным. В частности, методы лечения рака, те же химиотерапия и облучение, могут вызывать множество побочных эффектов, которые способны ухудшаться или улучшаться в зависимости от того, что пациент ест и пьет.

Исследования в пробирке показали, что экстракт лимона может помочь предотвратить рост нескольких типов раковых клеток

Некоторые продукты питания, в том числе фрукты, содержат полезные для здоровья соединения, которые могут замедлять рост опухоли и уменьшать некоторые побочные эффекты лечения, облегчая путь к выздоровлению. В том, какие фрукты полезно есть во время и после лечения рака, расскажем в статье.

Когда человек лечится или выздоравливает от рака, выбор продуктов питания становится особенно важным. В частности, методы лечения рака, те же химиотерапия и облучение, могут вызывать множество побочных эффектов, которые способны ухудшаться или улучшаться в зависимости от того, что пациент ест и пьет.

Включение в рацион фруктов при заболевании раком помогает снабжать организм витаминами, минералами и антиоксидантами, которые могут укреплять его, помогать легче переносить непростой период терапии.

Апельсины. Один средний апельсин вполне способен удовлетворить ежедневную потребность организма в витамине С. Данный витамин играет ключевую роль в работе иммунитета, и так же он эффективно поддерживает иммунную систему во время и после лечения рака.

Витамин С может уменьшать рост и распространение раковых клеток, а, кроме того, действовать как терапевтическое средство против некоторых видов рака. Вдобавок он повышает усвоение железа из пищи, что важно для профилактики анемии — распространенного побочного эффекта химиотерапии.

В сущности, раковым пациентам будут полезны все цитрусовые.

Бананы. Эти фрукты могут быт отличным диетическим дополнением для тех, кто выздоравливает от рака. В отличие от многих твердых плодов, бананы не вызывают проблем с жеванием и глотанием (трудности с этим могут стать следствием болезни или побочным эффектом лечения рака). При этом бананы снабжают организм многими важными для его восстановления питательными веществами, включая витамин B6, марганец и витамин С.

Еще бананы содержат клетчатку, называемую пектином, которая может быть особенно полезна для тех, кто испытывает диарею, вызванную лечением рака. В свою очередь, исследования в пробирке показали, что пектин может помочь организму защититься от роста и развития клеток рака толстой кишки.

Калий, которого много в бананах помогает восполнить электролиты, потерянные в результате диареи или рвоты, возникающих на фоне терапии.

Грейпфруты. Помимо высоких концентраций витамина С, провитамина А и калия, грейпфруты богаты ликопином — каротиноидом с сильным противораковым действием. Ряд исследований показывают, что употребление ликопина может уменьшать некоторые негативные побочные эффекты лечения рака (химиотерапии и облучения).

В то же время грейпфруты известны своей способностью влиять на усвоение лекарств. Их употребление обязательно нужно согласовывать с врачами.

Яблоки. Клетчатка, содержащаяся в яблоках, способствует активному движению желудочно-кишечного тракта и предотвращает запоры, являющихся одним из последствий лечения рака.

Помимо этого, яблоки – богатый источник калия, который влияет на ваш баланс жидкости и не позволяет ей задерживаться в тканях (отечность является распространенным побочным эффектом некоторых видов химиотерапии).

Наконец, витамин С, которого тоже много в яблоках, действует как антиоксидант, поддерживающий иммунную функцию и борющийся с ростом раковых клеток.

Лимоны. Исследования в пробирке показали, что экстракт лимона может помочь предотвратить рост нескольких типов раковых клеток. Данные исследований на животных говорят, что определенные соединения в лимонах (например, лимонен) улучшают настроение, борются со стрессом, депрессией и тревожностью, с которыми очень часто сталкиваются раковые пациенты.

Гранаты. Установлено, что употребление граната может улучшать память у пациентов, которые страдают от нарушений способности концентрироваться, вызванных химиотерапией. В свою очередь, исследования на животных показали, что гранаты могут уменьшать боль в суставах — еще один распространенный побочный эффект лечения рака путем химиотерапии.

Груши. Одно из их достоинств – высокое содержание меди, которая играет одну из ведущих ролей в иммунной функции, снижая восприимчивость организма к инфекции (для раковых пациентов это очень актуально).

Кроме того, в грушах содержатся мощные противораковые соединения. К примеру, их вещества антоцианы в исследованиях в пробирке проявили способность уменьшать рост раковых опухолей.

Источник: МедикФорум