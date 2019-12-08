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Здоровье / Общество

Лекарство от рака простаты: помогает при облысении у женщин?

14:54 08.12.2019 Фото: Pixabay
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Возрастная андрогенная алопеция встречается у каждой третьей женщины, и часто разрушительно влияет на качество жизни, способствует депрессии.

Лекарство от рака простаты: помогает при облысении у женщин?
С приближением менопаузы, в связи со снижением содержания эстрогена и повышением тестостерона, проблема алопеции у них может значительно усиливаться
Сюжет: Онкология
Лекарство от рака простаты: помогает при облысении у женщин?

Лекарство от рака простаты: помогает при облысении у женщин?Лечение рака: какие фрукты полезныЕщё 135 новостей

Эксперимент с лекарством, назначаемый при раке предстательной железы – бикалутамид – продемонстрировал его эффективность в борьбе с выпадением и восстановлением густоты волос у женщин. Испытания проводились испанскими учеными, сообщил портал MedAboutMe.

Специалисты клиники Ramon y Cajal University Hospital обнаружили, что бикалутамид способен останавливать у женщин процесс алопеции и позволяет их прическам вновь обрести густоту и пышность. Прежде всего это может стать спасением для женщин, вступивших в менопаузу, — для этого периода характерны проблемы с волосами.

Бикалутамид обладает свойством блокировать проникновение мужского полового гормона тестостерона внутрь раковых клеток. Именно это свойство препарата препятствовать увеличению уровня тестостерона и натолкнуло испанских ученых на мысль использовать его для терапии облысения, связанного с дисбалансом гормонов.

Именно эта форма облысения является у женщин самой распространенной. С приближением менопаузы, в связи со снижением содержания эстрогена и повышением тестостерона, проблема алопеции у них может значительно усиливаться. Возрастная андрогенная алопеция встречается у каждой третьей женщины, и часто разрушительно влияет на качество жизни, способствует депрессии.

В эксперименте ученых участвовали 17 женщин, которые ежедневно или через день на протяжении 6 месяцев принимали бикалутамид. В результате у 53% участниц было зафиксировано прекращение выпадения волос и значительное увеличение их густоты. При этом выраженных побочных эффектов лекарства ученые не обнаружили.

Источник: МедикФорум

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