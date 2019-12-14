Повышает ли компьютерная томография риск заболеть раком?

Исследователи пришли к выводу, что у пациентов, которым проводили компьютерную томографию, повышен риск развития рака щитовидной железы и лейкемии. В группе риска женщины младше 45 лет, подчеркивают специалисты.

Компьютерную томографию связали с повышенным риском рака

Тайваньские ученые провели масштабное исследование и пришли к выводу, что облучение, которое человек получает во время компьютерной томографии (КТ), повышает риск развития рака щитовидной железы и лейкемии.

Эксперты проанализировали 22 853 случая рака щитовидной железы, 13 040 случаев лейкозов и 20 157 случаев неходжкинской лимфомы.

Из исследования исключили пациентов, которым на момент обнаружения болезни было меньше 25 лет, которые наблюдались у врача менее трех лет до постановки диагноза или уже болели онкозаболеваниями в период до 2000 года.

Анализ показал, что пациенты с раком щитовидной железы и лейкозом с большей вероятностью проходили в своей жизни КТ. Например, у пациентов в возрасте от 36 до 45 лет риск развития неходжкинской лимфомы, связанной с действием КТ, был повышен в 3 раза.

Исследователи пришли к выводу, что у пациентов, которым проводили компьютерную томографию, повышен риск развития рака щитовидной железы и лейкемии. В группе риска женщины младше 45 лет, подчеркивают специалисты.

«Риск выше у тех пациентов, которые получают более высокие кумулятивные дозы при многократном сканировании. Увеличение числа людей, проходящих КТ-сканирование, в целом стало проблемой общественного здравоохранения», — заявил один из авторов работы Ю-Сюань Джони Шао.

Источник: blog.mednote.life