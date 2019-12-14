13.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Боитесь умереть от рака? Как побороть канцерофобию

01:17 14.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Медицинский психолог НМИЦ онкологии Кристина Кондратьева говорит, что справиться с «канцерофобией» реально, но одному это сделать практически невозможно. Самый действенный метод — когнитивный-поведенческая терапия.

Боитесь умереть от рака? Как побороть канцерофобию
Постоянный стресс, в котором живет канцерофоб, может косвенно провоцировать развитие рака
Сюжет: Онкология
Боитесь умереть от рака? Как побороть канцерофобию

Боитесь умереть от рака? Как побороть канцерофобиюАсциминиб вылечит лейкоз без тяжелых последствийЕщё 146 новостей

«Канцерофобия» проявляется по-разному — кто-то боится идти к врачу, и тянет до последнего, чтобы не услышать диагноз «рак», а кто-то затевает полномасштабное обследования из-за вскочившего прыщика. При этом, от инфарктов и инсультов люди умирают чаще, но об «инсультофобии» никто не слышал. Почему так происходит, рассказывают петербургские врачи.

Есть теория, что «канцерофобия развивается из-за СМИ, где постоянно муссируется тема онкологии и смерти от рака. В этом есть доля истины, но это далеко не основная причина.

Рустам Нажмудинов, онколог отделения опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии им. Петрова, говорит, что «канцерофобия» «держится на трех «столпах», один из которых —  непонимание, а два других — непредсказуемость и страх мучительной смерти».

«Постоянный стресс, в котором живет канцерофоб, может косвенно провоцировать развитие рака. Не говоря уже о психических и других заболеваниях. Многие страдающие канцерофобией осознают свое расстройство, но сами справиться с ним не могут. Им нужна профессиональная помощь психотерапевта или даже психиатра», — утверждает онколог.

Медицинский психолог НМИЦ онкологии Кристина Кондратьева говорит, что справиться с «канцерофобией» реально, но одному это сделать практически невозможно. Самый действенный метод — когнитивный-поведенческая терапия.

«Часто при когнитивно-поведенческой терапии используется метод «ABC», где A — событие (к примеру, боль в желудке), В — автоматические мысли (к примеру, «у меня рак желудка»), С — реакция и дальнейшее поведение (к примеру, страх и походы к врачам, ФГДС). Во время терапии особое внимание уделяется элементу B и добавляются методы коррекции автоматических мыслей. К ним относятся «декатастрофизация» (путем наводящих вопросов показывается ложность цепочки умозаключений «боль в желудке — рак» и тем самым снимается «катастрофичность» ситуации), «переформулирование» (переформулирование негативных автоматических мыслей), «децентрализация» (это работа с убеждением в том, что пациент является центром негативных событий) и «реатрибуция» (работа с фиксацией пациента на конкретном стимуле, например, на симптоме).»
Источник: МедикФорум
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Присутствует ли у вас такой страх?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Красная планета: Получены новые данные о Марсе
01:31 14-12-2019
Красная планета: Получены новые данные о Марсе
Боитесь умереть от рака? Как побороть канцерофобию
01:17 14-12-2019
Боитесь умереть от рака? Как побороть канцерофобию
50 тысяч рублей за сценарий урока получила учительница из Удмуртии
01:10 14-12-2019
50 тысяч рублей за сценарий урока получила учительница из Удмуртии
Женский доктор: как найти хорошего гинеколога?
01:01 14-12-2019
Женский доктор: как найти хорошего гинеколога?
Опасная красота: женские косметички наполнены кишечной палочкой и стафилококком
00:53 14-12-2019
Опасная красота: женские косметички наполнены кишечной палочкой и стафилококком
Что делать, если возникает желание развестись?
00:40 14-12-2019
Что делать, если возникает желание развестись?
Как изготовить красивую елочку своими руками
22:16 13-12-2019
Как изготовить красивую елочку своими руками
БердскХолод из Арктики поглотит Сибирь. И Бердск тоже
21:41 13-12-2019
Холод из Арктики поглотит Сибирь. И Бердск тоже
Ключевая ставка Центробанка понизилась до 6,25%
21:25 13-12-2019
Ключевая ставка Центробанка понизилась до 6,25%
БердскЛетают на личных вертолетах за 12 млн рублей два жителя Бердска 30
21:00 13-12-2019
Летают на личных вертолетах за 12 млн рублей два жителя Бердска