Боитесь умереть от рака? Как побороть канцерофобию

Медицинский психолог НМИЦ онкологии Кристина Кондратьева говорит, что справиться с «канцерофобией» реально, но одному это сделать практически невозможно. Самый действенный метод — когнитивный-поведенческая терапия.

Постоянный стресс, в котором живет канцерофоб, может косвенно провоцировать развитие рака

«Канцерофобия» проявляется по-разному — кто-то боится идти к врачу, и тянет до последнего, чтобы не услышать диагноз «рак», а кто-то затевает полномасштабное обследования из-за вскочившего прыщика. При этом, от инфарктов и инсультов люди умирают чаще, но об «инсультофобии» никто не слышал. Почему так происходит, рассказывают петербургские врачи.

Есть теория, что «канцерофобия развивается из-за СМИ, где постоянно муссируется тема онкологии и смерти от рака. В этом есть доля истины, но это далеко не основная причина.

Рустам Нажмудинов, онколог отделения опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии им. Петрова, говорит, что «канцерофобия» «держится на трех «столпах», один из которых — непонимание, а два других — непредсказуемость и страх мучительной смерти».

«Постоянный стресс, в котором живет канцерофоб, может косвенно провоцировать развитие рака. Не говоря уже о психических и других заболеваниях. Многие страдающие канцерофобией осознают свое расстройство, но сами справиться с ним не могут. Им нужна профессиональная помощь психотерапевта или даже психиатра», — утверждает онколог.

Медицинский психолог НМИЦ онкологии Кристина Кондратьева говорит, что справиться с «канцерофобией» реально, но одному это сделать практически невозможно. Самый действенный метод — когнитивный-поведенческая терапия.

«Часто при когнитивно-поведенческой терапии используется метод «ABC», где A — событие (к примеру, боль в желудке), В — автоматические мысли (к примеру, «у меня рак желудка»), С — реакция и дальнейшее поведение (к примеру, страх и походы к врачам, ФГДС). Во время терапии особое внимание уделяется элементу B и добавляются методы коррекции автоматических мыслей. К ним относятся «декатастрофизация» (путем наводящих вопросов показывается ложность цепочки умозаключений «боль в желудке — рак» и тем самым снимается «катастрофичность» ситуации), «переформулирование» (переформулирование негативных автоматических мыслей), «децентрализация» (это работа с убеждением в том, что пациент является центром негативных событий) и «реатрибуция» (работа с фиксацией пациента на конкретном стимуле, например, на симптоме).»