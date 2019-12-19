Сжигать непереработанный мусор запретила россиянам Госдума

Закон, расширяет понятие «утилизация отходов», он подразумевает плату за негативное воздействие на окружающую среду, а также запрещает сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.

Госдума запретила сжигать непереработанный мусор

Госдума приняла закон, расширяющий понятие «утилизация отходов», он подразумевает плату за негативное воздействие на окружающую среду, а также запрещает сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Парламентарии также призвали к обязательному публичному обсуждению на площадке Госдумы проектов нормативных актов во исполнение принятого закона.

Вклад в реализацию нацпроекта

При этом депутат Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») выразил точку зрения, что принятые во втором чтении поправки, расширяющие понятие «утилизация отходов» за счет сжигания переработанного мусора, переворачивают перспективы отрасли «с ног на голову». Таким образом, уверен он, меняется сама концепция законопроекта, причем без широкого обсуждения. При этом идею сжигать часть отходов вместо их захоронения на полигонах парламентарий назвал логичной, но плохо регламентированной. «Не прописан механизм, не урегулированы эти моменты, — отметил Ионин. — Если такой резонанс, если люди возмущаются и просят нас быть открытыми, какие могут быть подзаконные акты? Здесь нужны законы прямого действия».

Член комитета по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин («Единая Россия») в своем выступлении сделал акцент на преимуществах принимаемого документа. «Идет перераспределение экосбора. Мы сможем не только заниматься сортировкой мусора на полигонах ТКО. Будут создаваться новые рабочие места», — подчеркнул он. Без принятия указанных законодательных мер, полагает депутат, вряд ли возможно выполнить задачи, установленные нацпроектом «Экология».

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта «Экология»: например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Источник: ТАСС