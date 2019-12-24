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Здоровье / Общество

Первые признаки рака кишечника

16:39 24.12.2019 Фото: pixabay.com
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Для профилактики колоректального рака рекомендуется соблюдать сбалансированную диету (есть больше продуктов с клетчаткой и меньше обработанного мяса), отказаться от курения и максимально сократить употребление алкоголя.

Первые признаки рака кишечника
Как кишечник предупреждает о раке на ранней стадии
Сюжет: Онкология
Первые признаки рака кишечника

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Японские исследователи пришли к выводу, что оценка состояния кишечной микробиоты может способствовать раннему выявлению колоректального рака.

Как пояснил один из авторов работы Синичи Ячида, специалисты считают, что колоректальный рак — «это, в основном, не только генетическое, но и микробное заболевание».
— Результаты исследования показали, что изменения в микробиоте кишечника появляются на самых ранних стадиях развития колоректального рака, что потенциально может улучшить диагностику онкологии, — отметил эксперт, добавив, что о раке сигнализировали присутствующие в кишечнике микроорганизмы Fusobacterium nucleatum и Atopobium parvulum.

Медики отмечают, что колоректальный рак — это медленно распространяющееся заболевание, то есть, для достижения смертельной формы недуга требуется больше времени, чем в большинстве случаев развития рака. Поэтому раннее выявление значительно повышает шансы пациента на выздоровление.

Для профилактики колоректального рака рекомендуется соблюдать сбалансированную диету (есть больше продуктов с клетчаткой и меньше обработанного мяса), отказаться от курения и максимально сократить употребление алкоголя.

Источник: РГ

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