Сексолог: Как пузатенькому лысенькому пупсику разбудить страсть и желание в женщине?

Женщина может не замечать, что рядом с ней пузатенький лысенький пупсик, потому что для нее он привлекательный и желанный

В комментарии на статью: «Как разбудить страсть в спящем муже?» читатель сайта «Курьер.Среда.Бердск» Evro написал: «Когда будет статья как мужчине разбудить страсть в своей женщине? По-вашему женщина не может охладеть к своему пузатенькому лысенькому пупсику? Мужчина тоже должен уметь возбуждать женщину, а не только наоборот».

С такими вопросами «Курьер. Среда. Бердск» обратился к новосибирскому сексологу-психотерапевту Игорю Ляху.

— Мужчина подчас сам придумывает стандарты красоты и долго мучается, поскольку пытается соответствовать им своей фантазии, а для женщины внешний вид избранника имеет гораздо меньшее значение, — рассуждает специалист.



Женская сексуальность намного сложнее. Она испытывает влечение внутри себя, появляются те самые бабочки в животе, о которых мужчины имеют весьма смутное представление.Женщина может даже не замечать, что рядом с ней пузатенький лысенький пупсик, потому что для неё он привлекательный и желанный.— Мужчинам следует понять, что женщину возбуждает прикосновение не к определенному месту, а с определенным смыслом. Прикосновение к мизинчику украдкой в состоянии взаимной заинтересованности дает больший эротический эффект, чем прикосновение ладонью к половым органам в отсутствии интереса, — убежден сексолог.По словам Игоря Вячеславовича, нет одного универсального совета, как заинтересовать даму. Каждая женщина — загадка. И задача мужчины разгадать ее.— Наблюдайте за вашей избранницей и со временем вы поймете, что ей нужно. Покажите женщине, что вы жаждете её разгадать. Чтобы стать интересным женщине не обязательно быть богатым красавчиком, можно быть пузатым, лысым, каким угодно, но если вы ей симпатичны такой какой вы есть — проявите инициативу и женщина, видя ваше внимание, ответит вам взаимностью.