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Овациями и криками «Браво!» проводили в последний путь Галину Волчек

18:48 29.12.2019 Фото: Википедия
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Народная артистка СССР скончалась в четверг в результате осложнений со здоровьем, возникших после воспаления легких, в возрасте 86 лет.

Овациями и криками Браво! проводили в последний путь Галину Волчек
Очередь из желающих проститься с артисткой выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении более трех часов
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Овациями и криками Браво! проводили в последний путь Галину Волчек

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Прощание с выдающейся артисткой и художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек продлилось более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Очередь из желающих проститься с артисткой выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении более трех часов. В последний путь Волчек проводили овациями и криками «Браво!», «Спасибо!».
Прощание посетили, в частности, актрисы Ингеборга Дапкунайте и Александра Захарова, худрук театра МХТ имени Чехова Сергей Женовач, кинорежиссер Александр Адабашьян, директор театра «Ленком» Марк Варшавер, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, министр иностранных дел Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец, гендиректор Большого театра Владимир Урин, а также Александр Кибовский, Карен Шахназаров, Константин Эрнст, Дмитрий Бертман, Марина Брусникина, Александр Олешко, Александр Ширвиндт, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Ирина Апексимова, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и многие другие.

Телеграммы с соболезнованиями в адрес близких Волчек направил министр культуры Владимир Мединский, министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.
Народная артистка СССР скончалась в четверг в результате осложнений со здоровьем, возникших после воспаления легких, в возрасте 86 лет.
Артистку позднее похоронят на Новодевичьем кладбище.
Источник: РИА Новости

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