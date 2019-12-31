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Рак поджелудочной железы: 14 признаков этого смертоносного рака

14:16 31.12.2019 Фото: www.pexels.com
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Почти каждый третий рак поджелудочной железы может быть связан с курением.

Рак поджелудочной железы: 14 признаков этого смертоносного рака
По данным организации Cancer Research UK, риск возникновения рака поджелудочной железы существенно повышает фактор курения (употребление сигарет, сигар, трубок, жевательного табака)
Сюжет: Онкология
Рак поджелудочной железы: 14 признаков этого смертоносного рака

Рак поджелудочной железы: 14 признаков этого смертоносного ракаРак шейки матки: какие признаки важно не пропуститьЕщё 170 новостей

Не переедайте в Новый год, это очень вредно для поджелудочной железы. Подобные нагрузки на железу повышают риск ее воспаления, а длительное воспаление этого органа является одним из самых весомых факторов его рака.

Рак поджелудочной железы входит в число самых смертоносных видов рака — его зачастую диагностируют только на поздней стадии. Во многих случаях к тому моменту, когда у человека возникают симптомы, заставляющие его пойти к врачу, рак уже достаточно прогрессирует, и шансов на победу с ним остается совсем мало. Примерно лишь 8 человек из 100 могут перенести операцию по удалению поджелудочной железы, что дает им надежду на выздоровление.

Что повышает вероятность рака поджелудочной железы? По данным организации Cancer Research UK, риск возникновения рака поджелудочной железы существенно повышает фактор курения (употребление сигарет, сигар, трубок, жевательного табака). Было обнаружено, что почти каждый третий рак поджелудочной железы может быть связан с курением.

Помимо этого, вероятность рака поджелудочной железы увеличивается при злоупотреблении алкоголем, а также при наличии избыточного веса и диабета.

Вдобавок риск развития рака поджелудочной железы увеличивают ряд физически неблагоприятных явлений:
воспаление поджелудочной железы,
язвенная болезнь желудка,
инфицирование бактериями Helicobacter pylori,
заражение вирусами гепатита,
болезни зубов и десен.
Признаки рака поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы известен как «тихий убийца» из-за того, что его крайне трудно диагностировать на ранней стадии. Действительно, начинаясь, он не дает каких-либо признаков. Эксперты из Cancer Research UK рекомендуют обратиться к врачам при проявлении следующих симптомов:
постоянная боль в животе,
постоянная боль в спине,
необъяснимая потеря веса,
расстройство желудка,
потеря аппетита,
изменения стула, который может стать очень бледным, приобрести крайне неприятный или нехарактерный запах, принимать форму чередующихся диареи и запора.
желтый оттенок кожи,
кожный зуд,
потемнение мочи,
трудности с глотанием: некоторые люди могут столкнуться с проблемами при проглатывании пищи – например, у них возникают кашель, ощущение застрявшей в горле пищи и нехватка дыхания;
недавно диагностированный диабет: в случае рака поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, который помогает контролировать количество сахара в крови, и у человека может возникнуть диабет;
ощущение крайней усталости,
непривычное ощущение сильной наполненности желудка после еды,
тромбы в вене.
Наличие этих признаков не обязательно означает, что у человека развивается рак, но их появление – это серьезный повод посетить врача и обследоваться.

Источник: МедикФорум

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