Супруга смертельно больного раком желудка онколога Андрея Павленко прокомментировала его прощальный пост «Мой жизненный путь завершается! «

Андрей Павленко спас сотни человеческих жизней, к питерскому врачу обращались пациенты не только из России, он всегда отвечал им в письмах и пытался помочь, чем мог.

Сотни неравнодушных людей в первые дни 2020 года на личных страницах Фейсбука опубликовали текст последнего письма Андрея

В первый день Нового года попрощался со своими читателями — пользователями Фейсбука — известный хирург-онколог Андрей Павленко. Руководитель онкоцентра в клинике высоких медицинских технологий при Санкт-Петербургском государственном университете, он сам заболел раком желудка весной прошлого года. И все это время вел дневник в Интернете, где подробно рассказывал о том, как пытается бороться с тяжелым недугом. Увы, вчера Павленко признал свое поражение и опубликовал последний — прощальный пост.

История болезни одного из лучших онкологов Андрея Павленко шокировала родных, коллег и пациентов. Сотни неравнодушных людей в первые дни 2020 года на личных страницах Фейсбука опубликовали текст последнего письма Андрея.

«Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов! — признался Андрей. — Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение!»

«МК» связался с супругой Андрея Анной. Разговор о болезни в дни праздников получился крайне непростым…

— Вы поймите, я не могу рассказывать о муже. Мне тяжело, — призналась Анна. — Если вам несложно, то напишите в заметке: мы никогда не просили помощи, но сейчас такая ситуация сложилась, что Андрей решился рассказать о беде.

— Андрей несколько месяцев назад узнал о том, что летальный исход неизбежен?

— Мы долго проверялись, ждали результатов анализов, отказывались верить. Два месяца назад стало окончательно понятно, что онкологию не победить.

— Вы сейчас в больнице рядом с супругом?

— Нет, мы дома. Вместе. Новый год встречали в родных стенах. Андрею нужно ставить капельницы каждые два часа, терапия. Лечащий врач Андрея чуть позже даст комментарии.

— Андрей написал, что боится за вас.

— У нас трое детей, самому маленькому два годика. Мне помогает мама-пенсионерка и мой отчим, дедушка за малышами приглядывает, когда я периодически выхожу на подработку. С трудом говорю, все мои мысли об Андрее, как ему помочь? Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать. Не дай бог хоть кому-то пережить нашу боль. Извините, мне пора. Всего доброго.

Андрей Павленко спас сотни человеческих жизней, к питерскому врачу обращались пациенты не только из России, он всегда отвечал им в письмах и пытался помочь, чем мог. Узнав о своём диагнозе, продолжал оперировать. Своим примером Андрей пытался показать другим онкобольным, что даже на поздней стадии ни в коем случае нельзя опускать руки и нужно бороться до конца.

Источник: Московский комсомолец