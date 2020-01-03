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Супруга смертельно больного раком желудка онколога Андрея Павленко прокомментировала его прощальный пост «Мой жизненный путь завершается! «

21:34 03.01.2020 Фото: Фейсбук Андрея Павленко
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Андрей Павленко спас сотни человеческих жизней, к питерскому врачу обращались пациенты не только из России, он всегда отвечал им в письмах и пытался помочь, чем мог.

Супруга смертельно больного раком желудка онколога Андрея Павленко прокомментировала его прощальный пост Мой жизненный путь завершается!
Сотни неравнодушных людей в первые дни 2020 года на личных страницах Фейсбука опубликовали текст последнего письма Андрея
Сюжет: Онкология
Супруга смертельно больного раком желудка онколога Андрея Павленко прокомментировала его прощальный пост Мой жизненный путь завершается!

Супруга смертельно больного раком желудка онколога Андрея Павленко прокомментировала его прощальный пост «Мой жизненный путь завершается! «Больной раком желудка онколог попрощался со всеми через пост в FacebookЕщё 173 новостей

В первый день Нового года попрощался со своими читателями — пользователями Фейсбука — известный хирург-онколог Андрей Павленко. Руководитель онкоцентра в клинике высоких медицинских технологий при Санкт-Петербургском государственном университете, он сам заболел раком желудка весной прошлого года. И все это время вел дневник в Интернете, где подробно рассказывал о том, как пытается бороться с тяжелым недугом. Увы, вчера Павленко признал свое поражение и опубликовал последний — прощальный пост.
История болезни одного из лучших онкологов Андрея Павленко шокировала родных, коллег и пациентов. Сотни неравнодушных людей в первые дни 2020 года на личных страницах Фейсбука опубликовали текст последнего письма Андрея.

«Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов! — признался Андрей. — Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение!»

«МК» связался с супругой Андрея Анной. Разговор о болезни в дни праздников получился крайне непростым…

— Вы поймите, я не могу рассказывать о муже. Мне тяжело, — призналась Анна. — Если вам несложно, то напишите в заметке: мы никогда не просили помощи, но сейчас такая ситуация сложилась, что Андрей решился рассказать о беде.

— Андрей несколько месяцев назад узнал о том, что летальный исход неизбежен?

— Мы долго проверялись, ждали результатов анализов, отказывались верить. Два месяца назад стало окончательно понятно, что онкологию не победить.

— Вы сейчас в больнице рядом с супругом?

— Нет, мы дома. Вместе. Новый год встречали в родных стенах. Андрею нужно ставить капельницы каждые два часа, терапия. Лечащий врач Андрея чуть позже даст комментарии.

— Андрей написал, что боится за вас.

— У нас трое детей, самому маленькому два годика. Мне помогает мама-пенсионерка и мой отчим, дедушка за малышами приглядывает, когда я периодически выхожу на подработку. С трудом говорю, все мои мысли об Андрее, как ему помочь? Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать. Не дай бог хоть кому-то пережить нашу боль. Извините, мне пора. Всего доброго.

Андрей Павленко спас сотни человеческих жизней, к питерскому врачу обращались пациенты не только из России, он всегда отвечал им в письмах и пытался помочь, чем мог. Узнав о своём диагнозе, продолжал оперировать. Своим примером Андрей пытался показать другим онкобольным, что даже на поздней стадии ни в коем случае нельзя опускать руки и нужно бороться до конца.

Источник: Московский комсомолец

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