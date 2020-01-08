Кто должен убирать от мусора городские пляжи, рассказал мэр Бердска

По словам Евгения Шестернина, пляжи, закрепленные за арендаторами, убираются: «Рядом с пляжем в кустах, лесопосадках, там действительно другая обстановка, но это культура нашего поведения, так называемый человеческий фактор».

Пляжи Бердска заваливают мусором сами бердчане

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы.

Вы задали главе города больше 100 вопросов. Многие бердчане жалуются на грязь на бесплатных пляжах города. Евгений Шестернин рассказал, кто занимается их уборкой.

— Жители жалуются на грязь на бесплатных пляжах города и спрашивают, будет ли организована их уборка. Давайте начнем с того, что в городе нет понятия платных или бесплатных пляжей, есть – пляж. Пляжи, закрепленные за арендаторами, убираются. Рядом с пляжем в кустах, лесопосадках, там действительно другая обстановка, но это культура нашего поведения, так называемый человеческий фактор. Массовые уборки пляжей организовываются весной и осенью, в них принимают участие организации, волонтеры и неравнодушные жители города, мы всех приглашаем присоединиться к этому хорошему делу. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Бердскую городскую Общественную палату, которая является инициатором таких мероприятий, за неоценимый вклад в сохранение природного ландшафта нашего города. В течение летнего сезона контроль за уборкой и состоянием пляжей осуществляет управление природных ресурсов и неравнодушными жителями.