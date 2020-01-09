Кто рубил лес около лыжной базы «Метелица», ответил мэр Бердска

В рамках исполнения договора АО «Бердский лесхоз» производил посадку саженцев в Бердском муниципальном лесничестве на площади 3 га

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.

Почему продолжают вырубаться сосны? На базе «Метелица» сложены спиленные сосны вполне здоровые в пяти местах по 15 — 20 штук. Неужели вам все равно, что редеет бор?

— -Отвечая на вопросы благоустройства, считаю целесообразным далее ответить на вопросы сохранения лесов и состояния пляжей. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» действует проект по городским лесам (лесоустроительный), он реализуется в условиях договорных отношений с Бердским лесхозом, который занимается охраной, защитой и воспроизводством зеленого массива. Так, в рамках исполнения договора АО «Бердский лесхоз» производил посадку саженцев в Бердском муниципальном лесничестве на площади 3 га. На территории города Бердска в 2019 году высажено более 400 деревьев разных пород. Что касается вопроса вырубки деревьев, специалисты лесхоза пояснили, что для сохранения городских лесов необходима система активных лесохозяйственных мероприятий, включающих все виды ухода за лесом, в том числе и санитарные рубки. Если вы, уважаемые бердчане, стали свидетелями или располагаете данными о незаконной вырубке леса, прошу Вас, обращаться в Управление природными ресурсами в городе Бердске, правоохранительные органы, или жду вас на личном приеме. Эта информация относится к продолжению вопроса о незаконных объектах капитального строительства, расположенных в лесной зоне. В продолжении о вырубке сосен в районе базы «Метелица», она связана с санитарной безопасностью. После проведения лесопатологических обследований, принято решение убрать поврежденные, расстроенные и погибшие деревья. Планирование санитарно-оздоровительных мероприятий по видам проводятся на основании «Акта проверки санитарного и лесопатологического состояния участка леса». Работы проводятся в рамках договора между МБУ «Управлением природных ресурсов г. Бердска» и «Бердским лесхозом».