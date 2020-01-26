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Ласковый убийца: Ждут бесплатное лечение от гепатита С 166 больных из Бердска

15:15 26.01.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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В регионе 1100 пациентов больных «ласковым» убийцей ждут лечение по ОМС. В соседнем Искитиме таких больных — 363 человека.

Ласковый убийца: Ждут бесплатное лечение от гепатита С 166 больных из Бердска
Гепатит является «молчаливым убийцей»

Рассказала о больных гепатитом С «Курьер. Среда. Бердск» в Новосибирской области, Бердске и соседнем Искитиме главный инфекционист региона Лариса Позднякова сегодня, 24 января.

На сегодняшний день на диспансерном учете с диагнозом хронический вирусный гепатит С только в Бердске состоят 803 человека. В соседнем Искитиме — 221 человек. А во всем регионе «ласковый убийца» атакует печень 14 340 человек.

— На сегодняшний день в очереди на бесплатное лечение гепатита С в Новосибирской области стоит 1100 человек, в Бердске — 166 человек, а в Искитиме — 363 человека, — сообщила Лариса Львовна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в редакцию обратился житель Бердска Иоан. На больничном мужчина обнаружил страшный диагноз — гепатит С. Однако на бесплатное лечение он не смел надеяться.Врачи бердской ЦГБ назначили ему анализы, однако половину из них пришлось сдавать в платной клинике.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова ответила на все вопросы «Курьер. среда. Бердск». В том числе, кому положены бесплатные анализы и какими препаратами лечится гепатит С.

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