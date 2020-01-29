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Штурм Грозного: Сотни обезображенных тел просмотрела вдова в поисках пропавшего на войне Сергея Проняева из Бердска

18:38 29.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Предоставлено Оксаной Проняевой
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Идентифицировать погибшего в ночь на 1 января 1995 года спецназовца удалось только через три года по ДНК благодаря тому, что в России появился аппарат для установления подлинности останов расстрелянной царской семьи. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает вспоминать первую чеченскую войну.

Штурм Грозного: Сотни обезображенных тел просмотрела вдова в поисках пропавшего на войне Сергея Проняева из Бердска
Сергей Проняев (на фото — слева), как и его сослуживцы Андрей Загорский и Александр Загороднев учились в техникуме. Они погибли в один миг
Сюжет: Война в Чечне
Штурм Грозного: Сотни обезображенных тел просмотрела вдова в поисках пропавшего на войне Сергея Проняева из Бердска

Штурм Грозного: Сотни обезображенных тел просмотрела вдова в поисках пропавшего на войне Сергея Проняева из Бердска«Между ангарами гора трупов наших военных, посчитать сложно”. Первую чеченскую войну вспоминает летчик из БердскаЕщё 3 новости

В феврале в Бердском электромеханическом колледже будут вспоминать выпускников, чьи имена навечно внесены в списки и высечены на камне. Это трое погибших в самом начале первой чеченской войны спецназовцев. Андрей Загороднев, Александр Загорский и Сергей Проняев были в составе той самой группы капитана Игоря Лелюха, попавшей в засаду боевиков в ночь на 1 января 1995 года при штурме Грозного. Из семи человек в живых остался только один — Юрий Созинов. Тело младшего сержанта Казакова так и не нашли, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но и через 25 лет после кровавой мясорубки в Чечне вдовы погибших бердских спецназовцев помнят все. Как будто это было вчера. Они уже не 20-летние убитые горем девочки, для которых жизнь в одночасье остановилась. И разделилась на до и после… Но они смогли воспитать хороших детей, достойных своих героических отцов.

Елена Загорская, Светлана Загороднева и Оксана Проняева рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о том, как это было. Как ждали мужей из чеченской командировке и не знали, чем кормить детей, потому что в магазинах пусто. Как почувствовали приближающуюся трагедию, когда 12 декабря 1994 года президент Ельцин объявил о вводе войск в Чечню. Как справлялись с чиновничьим равнодушием, бестактностью и хамством…

Оксана Проняева похоронила мужа через 3 года после его гибели. Она искала Сергея по моргам Новосибирска и Ростова-на Дону. Ей пришлось просмотреть фотографии сотен трупов — растерзанных, обгоревших, прострелянных. Военные щадили ее, не показывая фото и видео самых жутких останков убитых российских военнослужащих. Отыскали тело Сергея в ростовском рефрижераторе по ДНК его матери и отца. Благо, в России у тому времени купили мощный аппарат для установления подлинности останков расстрелянной царской семьи…

Подробности — в ближайшее время.

Мы продолжаем цикл публикаций, посвященный годовщине начала войны в Чечне, унесшей тысячи жизней солдат и офицеров, в том числе из бердской бригады спецназа.

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От редакции

Кто развязал войну?

Иван, 29 января 2020 20:13
Кому интересна тема войны посмотрите Руслана Аушева на эту тему.https://www.youtube.com/watch?v=F0eGpsbksyI&t=1855s

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