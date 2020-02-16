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Умер учитель: Простится с заместителем директора Инной Феоктистовой 17 февраля школа №1 Бердска

12:00 16.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: С сайта школы №1
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Она ушла из жизни в ночь на 15 февраля после продолжительной болезни на 53-м году жизни. Прощание с педагогом состоится в похоронном зале на ул. Светлой в п. Боровом.

Умер учитель: Простится с заместителем директора Инной Феоктистовой 17 февраля школа №1 Бердска
Инне Феоктистовой 5 февраля исполнилось 52 года
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер учитель: Простится с заместителем директора Инной Феоктистовой 17 февраля школа №1 Бердска

Умер учитель: Простится с заместителем директора Инной Феоктистовой 17 февраля школа №1 БердскаСкончался на 104-м году жизни легендарный разведчик Алексей БотянЕщё 156 новостей

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск», ночь на 15 февраля скончалась Феоктистова Инна Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе бердской школы №1. Она долго и тяжело болела.

Ее похоронят 17 февраля. На этот день в школе изменили расписание, сократив уроки. По словам замдиректора школы Вадима Маскина, это сделано с тем, чтобы учителя, ее коллеги, и ученики могли простится с педагогом.

— Конечно, это для нас невосполнимая утрата. Ей 5 февраля исполнилось 52 года, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Вадим Владимирович.

Как уточнили в школе, прощание с педагогом пройдет в похоронном зале на ул. Светлой в п. Боровом в понедельник с 14 до 15 часов.

Феоктистова Инна Владимировна была учителем высшей категории, руководителем первой категории, имела звания «Почетный работник общего образования», «Лучший учитель РФ» 2006 года. Она была лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Персона года» 2014.

Смерть педагога ее коллеги и ученики восприняли как собственное горе. Она навсегда останется в памяти как прекрасный учитель и организатор.

Выражаем соболезнования родным и близким Инны Владимировны.

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