«В России не должно быть города Бердск-тюрьма»: Готовятся к митингам протестующие против колонии или исправцентра жители Бердска

Бердчане общественники призывают горожан выйти на митинг 22 февраля. Однако уведомление о проведении массовой акции в горадминистрацию подано не было. Тем временем депутаты готовят обращение на имя Андрея Травникова.

Пока что военная часть находится под замком в Бердске

Общественники и жители Бердска протестуют против открытия колонии или исправительного центра на месте базы военного гарнизона, где до 2009 года дислоцировалась Бердская бригада спецназа. Бердчане готовы выйти на митинг 22 февраля на площадь Ленина, чтобы выразить свою гражданскую позицию. На сегодняшний день, 17 февраля, горожане в интернете собрали 8700 подписей против размещения колонии в центре Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», управление Федеральной службы исполнения наказания по Новосибирской области всерьез готовится разместить свои учреждения в Бердске. По данным «Курьер. Среда. Бердск», военные объекты Минобороны передал ФСИН еще три года назад. Как раз в это время городская власть озвучила идею использования территорию вертолетного полка под профильное кадетское училище, а площадь десантников — под сибирский центр подготовки «Юнармии».

— У нас задача подготовить обращение на имя губернатора Новосибирской области. Будем выходить с этой инициативой на сессию 20 февраля. Это не дело, во-первых, открывать колонию в центре города, а во-вторых — перечеркнуть историю 67-й бригады Спецназа, где стоят памятники двум героям России, 14 погибших. Детям нельзя на этом месте организовать центр «Юнармии» для всей Сибири, открыть на территории 337-го отдельного вертолетного полка кадетское училище, летный корпус — тоже нельзя. Я 3,6 лет за это бился. И ответ был таков: «Идея хорошая, нужная, но осуществить ее не можем. Финансирования нет». Я не понимаю, это издевательство над памятью погибших, героев, что сделала бригада?! Сколько офицеров воевало в Афганистане, Чечне…Тем более два дома военного городка попали в программу «Комфортная городская среда». Мы там елочки посадим, заасфальтируем все, лавочки поставим, урны, детские площадки и зэки придут, да? Это нонсенс. Если я не буду работать в этот день, то обязательно приму участие в этом митинге как депутат, как военный, — высказался в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 февраля депутат горсовета и подполковник запаса Андрей Некрасов.

По оценке народного избранника, из-за колонии или исправительного центра в Бердске в два раза увеличится преступность. Депутата беспокоит и то, что детям военного городка придется жить по-соседству с заключенными. Именно поэтому совет депутатов подготовил письма на всех директоров школ и заведующих детских садов:

— Это новость сколыхнула город. Не должен на карте России появится город «Бердск-тюрьма». Город, который имел три градообразующий предприятия, бригаду Спецназа, вертолетный полк. Когда наши военнослужащие прилетали в Чечню, сразу информация разлеталась по всем боевикам: «Осторожно, прилетели сибирские волки», — резюмирует Андрей Некрасов.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» управляющая делами мэрии Бердска Марина Лаптева сегодня, 17 февраля, никаких уведомлений на митинг или пикет 22 февраля не поступало:

— Уже на 22 число люди не успевают. Уведомление должно поступить за 10 дней до предполагаемого мероприятия. Никаких уведомлений о проведении митинга или пикета, связанного с расположением колонии или исправительного центра в Бердске — не поступало в администрацию Бердска.

В пресс-службе Центрального военного округа в Новосибирске сообщили, что пока отдано региональному управлению ФСИН одно здание на земле, где ранее располагалась Бердская бригада спецназа.

— Одно из зданий было передано ФСИН. Что там будет располагаться, мы сказать не можем, — подтвердили в ЦВО.

Одну из казарм предполагается использовать для проживания осужденных к отбыванию наказания в колонии-поселении или в качестве исправительного центра для приговоренных к принудительным работам. Хотя ФСИН рассчитывает по меньшей мере на два здания, как обещало Минобороны.

Власти Бердска выступают категорически против такой замены. Более того, глава города Евгений Шестернин заявил «Курьер. Среда. Бердск» 14 февраля, что переговоры с ФСИН на тему передачи объектов от Минобороны еще не было.

Пока никто ничего не передает. У меня не было официального разговора с представителями УФСИН. Будет официальный разговор, я сообщу. Комментировать решения Министерства обороны и УФСИН некорректно и не в моей компетенции, — прокомментировал Евгений Анатольевич.

Вместе с тем, Андрей Некрасов рассказал, что «произошел откат», что решается вопрос о передаче военных объектов городу под учебные цели и патриотическое воспитание.

Шок для бердчан

Для горожан стало шоком известие о том, что на месте военного городка появится «тюрьма». Соответствующим образом прокомментировали новость пользователи «курьеровского» сайта:

Если там зэков будут содержать, держу пари — весь Бердск восстанет.

— Это какой идиот это придумал? Фамилию в студию! У меня две маленьких дочери, и я не собираюсь жить в городе, где будет колония! Что, нужно искать город для переезда? Или это слухи?

— «Сибирский Артек», «город-курорт», ….выселки и каторга?

— Ну вот вам и филиал Чкаловского завода, школа планеристов, кадетский корпус и всякие другие завлекухи. А по сути получим «Зона Лайт». О каком развитии можно говорить…

— Ну вот, теперь заживем по новому распорядку, по внутреннему распорядку. А тому, кто говорит, что будут только плюсы, съездите в нас. Пункты, которые стоят рядом с такими поселениями и спросите тамошних жителей. Люди готовы вешаться от такой «радости» под боком.

— Что-то делать нужно и срочно. Промолчим — пожалеем.

— Но есть и плюсы. Как только здесь появится колония, цены на квартиры и дома упадут в разы. Кто захочет селиться рядом с колонией?

— Никаких зэков. Снести. Сад и школу построить.

Военные не вернутся?

По информации «Курьер. Среда. Бердск», одна из казарм десантников передана архивной службе налоговой инспекции. Там налоговики провели капитальный ремонт. Остальные здания пока пустуют. Есть данные, что все-таки часть оставшихся объектов передадут города, остальные — в различные ведомства. Компания PepsiCo интересовалась недвижимым имуществом военного городка, хотела столовую взять в аренду. Но военных там больше не будет.

Хотя Андрей Некрасов не исключает того, что Минобороны вернет Сибирский военный округ (СибВО ликвидирован, входит в Центральный военный округ) со штабом в Новосибирске. И тогда бердский военный городок снова может стать востребованным по назначению.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 67-ю бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердске, расформировали в 2009 году. Через несколько лет туда вошла 24-я бригада — на время ремонта казарм в Новосибирском военном городке. Военнослужащие вновь приехали в бердский военный городок летом 2014-го. Пришлось наводить порядок, поскольку многое было разрушено и разворовано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда по Бердску поползли слухи, что военные возвращаются навсегда.

Руководитель пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин тогда пояснял, что о возрождении прославленной бердской бригады речь, разумеется не идет, но территорию, которую она занимала, Минобороны решил использовать по назначению.

— Рассматривается вопрос использования военного городка в целях размещения некоторых подразделений Центрального военного округа. На постоянной основе, — констатировал полковник Рощупкин. Предполагали, что в Бердск приедут новые военные «штаты». В том числе и в вертолетный полк.

Этим планам не суждено сбыться. В подвешенном состоянии находятся и идеи бердской власти создать на территории бывших войсковых частей учебные центры сибирского масштаба. Между тем, жизнь горожанам пока усложняют недостроенные дома Министерства обороны, привлекающие сталкеров и представляющие серьезную угрозу для детей, а также дороги, проложенные по землям военного ведомства. Муниципалитет не может их ремонтировать и благоустраивать — нецелевое использование бюджетных средств.

Справка «Курьер. Среда. Бердск»

В конце 2019 года ФСИН заявила, что остро испытывает дефицит мест для осужденных к принудительным работам. По данным ведомства, сейчас в России 82 исправительных центра. Два из них находятся в Новосибирске — на ул. Технической и ул. Звездной.

Исправительные центры, созданные не так давно для отбывания нового вида наказания в виде принудительных работ, оказались на грани переполнения. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Балан. «Еженедельный прирост составляет до 200 человек. Исправительные центры заполнены на 89,6%, в большинстве из них мест уже нет. С учетом судебной практики до конца этого года необходимо создать еще более 3 тысяч мест, в следующем (2020) году — еще около 6 тысяч», — сообщил замглавы тюремного ведомства в интервью ТАСС.

Первые центры ФСИН создавала за счет своих резервов, в том числе на базе ликвидируемых исправительных учреждений, переоборудуемых под общежития для отбывающих принудительные работы. «Собственные ресурсы ФСИН России практически исчерпаны, требуется помощь со стороны глав субъектов РФ», — подчеркнул Валерий Балан. — В связи с этим директор ФСИН России направил обращения главам 24 субъектов РФ об оказании содействия в подборе зданий для создания исправительных центров». По его словам, в большинстве ответов из регионов пришли отказы, так как у них нет свободных зданий.

Согласно ч. 7.1 ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ наказание в виде принудительных работ исполняется исправительными центрами, расположенными, как правило, в пределах территории субъекта РФ, в котором осужденные проживали или были осуждены. В случае невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных центрах они направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной системы в исправительные центры, расположенные на территории другого субъекта РФ, в котором имеются условия для их размещения.

Каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных центров. Исходя из наличия рабочих мест, администрация ИЦ привлекает осужденных к труду в организациях любой организационно-правовой формы с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности осужденных. При этом осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы.

Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Из заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 20%. Если в приговоре размер удержаний из заработной платы осужденного при назначении ему принудительных работ не определен, данное наказание считается не назначенным.

Зарплата осужденных к принудительным работам зависит от условий региона, но она не ниже прожиточного минимума. В основном, осужденные привлекаются на работы, не требующие специальных профессиональных навыков и, следовательно, с невысокой оплатой труда. Среди наиболее распространенных профессий — уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий и т. д. Но по возможности для них подбирают и работу по уже имеющимся у них специальностям. В среднем осужденные зарабатывают ежемесячно около 14 тыс. рублей.