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Построить новую взрослую поликлинику просят жители Бердска Евгения Шестернина

19:45 17.02.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Взаимодействие города и области, в рамках исполнения нацпроекта «Здравоохранение», и решение поставленных задач – даст положительные изменения в здравоохранении города, считает Евгений Шестернин.

Построить новую взрослую поликлинику просят жители Бердска Евгения Шестернина
Новые врачи и современная техника- приоритет в развитии медицины Бердска
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
Построить новую взрослую поликлинику просят жители Бердска Евгения Шестернина

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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их Евгению Шестернину более 100.

— Как вы оцениваете состояние медицины в Бердске? Как вы считаете, на сколько правильно расставлены приоритеты в этом направлении? В компетенцию главы входит контроль здравоохранения в городе или нет? Если да, то вопрос — когда безобразие с очередями и записями к врачу закончится в городской поликлинике? Проблема нехватки кадров, здания и помещения в ужасном состоянии, оснащение очень скромненькое — какие вы видите пути качественного восстановления медицинского обслуживания населения города? Будет ли когда-нибудь в центре Бердска построена новая взрослая поликлиника вместо той, которая находится на ул. Островского? — спрашивают горожане.

— Обратился в начале октября в стоматологическую поликлинику, чтоб поставить коронку. Насчитали 2200 рублей. Почему в муниципальной больнице платим, как в частной? — интересуется пенсионер, инвалид 2 группы Юрий Колясников.

— Вопрос здравоохранения находится в компетенции Министерства здравоохранения Новосибирской области, но это не говорит о том, что администрация города находится на позиции наблюдателя. Для города эта важнейшая отрасль социальной сферы, и она является одним из приоритетов социальной политики администрации города.

Ключевые вопросы в здравоохранении города, в первую очередь, касаются привлечения квалифицированных кадров, и город совместно с правительством Новосибирской области решает эти вопросы. Произошли кадровые изменения, в город привлекаются узкие специалисты, которым предоставляется жилье. Сегодня кадровая проблема решена пока на 60%, и перед нами, совместно с коллективом больницы стоит первоочередная задача – комплектация квалифицированными специалистами медицинских учреждений города.

В приоритете реализация комплексного ремонта и оснащения современным медицинским оборудованием поликлинических стационарных отделений города. Уже сегодня есть положительная динамика, завершен ремонт детской поликлиниках № 2 на микрорайоне и № 1 на улице Ушакова, родильном и инфекционном отделении.

Еще один остро стоящий вопрос – очереди в регистратуру и в кабинет врача, чтобы решить эту проблему медики открывшейся после ремонта детской поликлиники апробируют проект «Бережливая поликлиника», его реализация повысит эффективность работы медучрежения, улучшит качество оказываемых услуг и позволит сократить очереди. Взаимодействие города и области, в рамках исполнения национального проекта «Здравоохранение», и решение поставленных задач – даст положительные изменения в здравоохранении города, в этом мы видим перспективу выхода из кризисной ситуации и развития медицины государственного сектора в городе.

Строительство новой поликлиники для взрослого населения в ближайшее время в городе не предусмотрено.
К сожалению, не все медицинские услуги в государственных медучреждениях предоставляются бесплатно. Часто звучит вопрос о бесплатном протезировании зубов. Услуги по протезированию зубов в государственном медицинском учреждении не входит в программу обязательного медицинского страхования, поэтому пациенты оплачивают данную услугу самостоятельно, согласно прейскуранту. Другое дело, что медицинские учреждения и государственные, и коммерческие проводят разного рода акции, предоставляют скидки и льготы гражданам незащищенных слоев населения, об этом подробнее можно узнать в администрации медицинских учреждений или на их сайтах, — ответил бердчанам глава города Евгений Шестернин.

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От редакции

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Аноним, 17 февраля 2020 15:58
На Южном постройте больницу
Гость, 17 февраля 2020 22:09
Вторая нужна не рядом с первой. Город большой пора разделяться.

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