Получение детских пособий на ребенка от 3 до 7 лет в 5500 рублей и маткапитала упростили в России, Новосибирске и Бердске. Заявление примут через Госуслуги

Малоимущие семьи Новосибирской области могут рассчитывать на 5849 рублей ежемесячно на каждого ребенка. А в следующем году, возможно, пособие вырастет до 100% прожиточного минимума на ребенка из Бердска.

Выплаты будут полагаться семьям, в которых уровень дохода не превышает одного прожиточного минимума на человека

Получение пособия на детей от трёх до семи лет будет осуществляться в заявительном порядке, причём заявление можно будет подать не выходя из дома — через сайт госуслуг. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее о подготовке проекта указа, предполагающего, что для получения социальных выплат на детей от трёх до семи лет достаточно одного заявления, рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Ярослав Нилов отметил, что это «абсолютно правильный подход», и считает, что «снижение ненужной бюрократической нагрузки» должно распространиться и на остальные соцвыплаты.

«Это касается и маткапитала, и дополнительных средств на решение жилищных вопросов, — сказал Нилов. — Не надо заставлять людей брать кучу справок, тратить на них деньги. Это неудобно, потому что на это уходит много времени, потом пока одна справка на руки попадёт, у другой уже истечёт срок давности… Это ещё Дмитрий Медведев говорил на одном из совещаний: не надо делать из людей курьеров, всю информацию можно на чиновничьем уровне получать».

Ввести новое ежемесячное пособие на детей от трёх до семи лет предложил в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин. Выплаты будут полагаться семьям, в которых уровень дохода не превышает одного прожиточного минимума на человека. Сумму такого пособия на первом этапе предложено установить в размере половины прожиточного минимума в регионе (в среднем это около 5500 рублей).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет предложил выплачивать президент Путин в своем послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет введут с 1 января 2020 года, то есть задним числом, когда закон вступит в силу.

В 2020 году семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, уже получают ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до 3-х лет. Размер выплат зависит от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе. В зависимости от региона ежемесячные выплаты составляют более 11 000 рублей на одного ребёнка. Из федерального бюджета выплачивают пособия на 3-го и последующих детей в 75 субъектах Федерации, включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Президент распорядился откорректировать федеральный бюджет, чтобы начать выплату пособий с 1 января.

Размер пособия с 3 до 7 лет с 1 января 2020 года

Суммы выплат будут разными в зависимости установленного прожиточного минимума в каждом регионе. В этом году размер пособия составит половину прожиточного минимума установленного на ребенка в каждом регионе. Так, в 3 квартале 2019 года в Новосибирской области прожиточный минимум на ребенка составил 11 698 рублей. То есть малоимущие семьи могут рассчитывать на 5849 рублей ежемесячно на каждого ребенка. А в следующем году, возможно, пособие вырастет до 100% прожиточного минимума на ребенка.



Кто получит пособие на ребенка с 3 до 7 лет в 2020 году

Выплаты получат семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть у семьи должна быть действительно очень сложная ситуация. Ведь прожиточный минимум на душу населения по состоянию на 1 января 2020 года составляет всего 11 185 рублей в среднем по России.

Идею президент озвучил, но пока нет порядка расчета нового пособия. Ниже мы привели пример, исходя из уже известных правил расчета пособий для малоимущих семей. Как только появится порядок расчета для детских пособий до 7 лет, мы сразу сообщим об этом и приведем точные инструкции. Следите за новостями.

Пример, как определить право на пособие от 3 до 7 лет

В Новосибирской области в семье из трех человек работает только папа, а мама находится в отпуске по уходу за ребенком. При этом отец семейства получает зарплату в размере 27 000 рублей. В регионе прожиточный минимум для трудоспособного населения – 12 216 рублей.

12 216 рублей х 3 чел. = 36 648 рублей.

Мама имеет право получить детское пособие с 3 до 7 лет с 1 января, так как зарплаты отца не хватает, чтобы покрыть прожиточный минимум на каждого члена семьи.

Как получить выплату на детей до 7 лет

Чтобы получить детское пособие от 3 до 7 лет, нужно подать заявление, а также указать свой официальный доход.

Президент планирует сделать процедуру выплаты детского пособия с 3 до 7 лет максимально удобной и простой для граждан. Оформление будет без очередей и преград – дистанционно через госпортал.

Что делать, если нет справки о доходах

Если мам нигде не работала и у нее нет трудовой книжки, она должна написать объяснительную в Центре соцподдержки населения. Если не работает, но есть трудовая книжка, то специалисты делают ее копию и прикладывают к документам.