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Валерий Бадьин: Колонии и исправцентра на месте базы бригады спецназа ГРУ не будет в Бердске

16:54 17.02.2020 Фото: Марины Волковой
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«Ничего подобного в Бердске не будет», — заявил глава Совета Депутатов.

Валерий Бадьин: Колонии и исправцентра на месте базы бригады спецназа ГРУ не будет в Бердске
Исправительного центра в Бердске не будет

На заседании комитета по социальной политике, образованию, культуре, туризму и спорту депутаты планировали обсудить письмо губернатору Новосибирской области по поводу дислокации колонии или исправительного центра на месте бывшей бригады спецназа ГРУ.

По словам спикера совета депутатов Валерия Бадьина, вопрос закрыт:

— 440 гектар земли, все хотят ее завладеть. Но ничего подобного в Бердске не будет, — отметил Бадьин.

Как сообщила председатель комитета Людмила Чуркина, информация затронула всех. Десятки звонков и писем обрушилось на совет депутатов. Народные избранники даже собрались обращаться за помощью к губернатору Новосибирской области. Но все обошлось.

Продолжение — читайте в ближайшее время

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