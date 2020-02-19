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Детские пособия от 1,5 до 3 лет: если ваш доход будет превышать на 1 рубль среднедушевой доход, вам не дадут пособие от Путина в России Бердске и Новосибирске

21:15 19.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Даже если среднедушевой доход семьи превышен двукратной величины прожиточного минимума 24 972 рубля на 1 рубль детское пособие не положено.

Детские пособия от 1,5 до 3 лет: если ваш доход будет превышать на 1 рубль среднедушевой доход, вам не дадут пособие от Путина в России Бердске и Новосибирске
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Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Детские пособия от 1,5 до 3 лет: если ваш доход будет превышать на 1 рубль среднедушевой доход, вам не дадут пособие от Путина в России Бердске и Новосибирске

Детские пособия от 1,5 до 3 лет: если ваш доход будет превышать на 1 рубль среднедушевой доход, вам не дадут пособие от Путина в России Бердске и НовосибирскеДетское пособие до 3 лет: Семья с доходом 74 916 рублей без вычета налогов получит выплаты в России, Бердске и НовосибирскеЕщё 67 новостей

Пособие на первого ребенка до 3 лет в размере 12 037 рублей получат в феврале 600 мам в Бердске.

Конечно, не все бердчанки, которые хотели бы получать такую поддержку государства могут воспользоваться этим правом.

— Мы подсчитали среднедушевой доход и у нас он получился 25 025 на 53 рубля выше, чем двукратная величина прожиточного минимума, 24 972 рубля. Неужели мы из-за такой небольшой суммы не можем претендовать на пособие? — задает вопрос Алена Воронкова.

Определен порог, 24 972 рубля, даже если он превышен хотя бы на 1 рубль, пособие уже не положено, ответили специалисты Центра социальной поддержки населения. Возможно, обстоятельства в семье могут измениться, ведь справка о доходах берется за год. И через какое-то время среднедушевой доход станет ниже сруднедушевого прожиточного минимума. В конце-концов, мама вправе обратиться за пособием, пока ребенку не исполнится 3 года.

Расчет среднедушевого дохода производится следующим образом. Берутся доходы всех членов семьи за предшествующий год, складываются, полученная сумма делится на число членов семьи. Получается доход в месяц на одного члена семьи. Если вместе живут мама, папа, ребенок, а с ними еще бабушка и дедушка, доходы дедушки и бабушки не учитываются.

Напомним, многие бердчане, чьим детям не исполнилось 3 лет, хотят получать данное пособие, но не учитывают один нюанс: закон касается только тех, у кого первый ребенок родился начиная с 1 января 2018 года. Поэтому даже если ребенку и нет 3 лет, но он родился в 2017 году, пособие не положено.

Если пособие было приостановлено в связи с достижением ребенком 1,5 лет, и мама пришла за назначением пособия ребенку до 3 лет, оно возобновляется с 1 января 2020 года. За оставшиеся в прошлом году месяцы выплату не назначают.

Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

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