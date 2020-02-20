Не допустить колонию УФСИН в город призвали фракцию Единой России депутаты из Бердска

Хотя информацию о размещении в городе структуры УФСИН опровергают, депутаты просят взять на контроль ситуацию, чтобы ее не допустить.

Мэр призвал депутатов не поддаваться на провокации проведения митингов, основанных на пустой информации

Бурно обсуждаемый вопрос о размещении в городе колонии УФСИН поднял на 34 сессии горсовета депутатов Бердска 20 февраля ее спикер Валерий Бадьин.

— Всю эту неделю общественность и неравнодушных граждан Бердска беспокоит размещение на территории бывших воинских частей, где располагались 67 отдельная бригада спецназа и 337 отдельный вертолетный полк, сообщение об организации. Я могу сказать, выстроив хронологию, в понедельник глава города обратился со служебной запиской к губернатору Новосибирской области. На которую он дал ответ, что переговорив с руководителем УФСИН Андреем Попетой, тот сказал, что никакого размещения данных объектов в Бердске не планируется. Мы также составили разговор с и.о. председателя Заксобрания Андреем Панферовым. Он также подтвердил это все дело. Во вторник вышла информация на «Вестях», где пресс-служба УФСИНа сообщила, что информация о размещении объектов в Бердске отсутствует. Последнее официальное письмо мы написали во вторник от фракции Единая Россия и Совета депутатов на фракцию Единой России в Законодательном собрании — председатель фракции Андрей Панферов, — рассказал Валерий Бадьин.

Спикер горсовета отметил, что из семи Героев Российской Федерации, три Героя живые, остальным звания присвоены посмертно. Один работает в Новосибирске, двое окончили академию генштаба и продолжают службу в Москве. Они тоже подключены к ситуации предположительного размещения на базе частей колонии УФСИН.

— Какие бы не проходили инсинуации, нам дадут письменный ответ на наш запрос за подписью Панферова. Я думаю, что этот вопрос должен быть закрыт, — подчеркнул Бадьин.

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, была просьба к Единой России поддержать предложение бердской горадминистрации размещение на базе воинских частей Центра подготовки юнармейцев и Центра довузовской подготовки для допризывной молодежи, обучающейся в вузах.

Шестернин обратился к депутатам:

— Попытки сейчас будут подобного рода к вам с проведением там различных митингов или требований. Есть у нас такие граждане «любвеобильные», которые после каждого обращения «целуют» город, это господин Каплин Тимофей, который призывает на митинги. То есть сразу объясняю, что несанкционированность всех этих митингов имеет административное последствие. Необходимости проведения его абсолютно нет, а будоражить народ на пустой информации не очень корректно, несмотря на то что он объявляет, что любит свой город.

В письме в Заксобрание власть Бердска просит принять решение по следующим вопросам. Взять под личный контроль все действия, связанные с неразмещением структуры УФСИН на территории Бердска, рассмотреть и поддержать предложения фракции Единой России Совета депутатов Бердска и создать региональный Центр юнармии на территории бывшей бригады спецназа. Следующий подпункт — о создании Центра довузовской подготовки на базе 337 отдельного вертолетного полка.

Ответ на свое письмо депутаты надеются получить через неделю.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», волна сообщений о том, что казармы военной части отдали под колонии или исправительный центр не на шутку всполошила жителей Бердска. Когда одни стали всерьез подумывать о переезде, другие ставили подписи под петицией против открытия колонии в Бердске и готовились к митингам.

Однако шумиху прекратил глава Бердска Евгений Шестернин своим официальным заявлением: здания Минобороны не переданы ГУФСИНу.

Однако по информации «Курьер. Среда. Бердск», одна из казарм десантников уже передана архивной службе налоговой инспекции. Там налоговики провели капитальный ремонт. Остальные здания пока пустуют. Есть данные, что все-таки часть оставшихся объектов передадут города, остальные — в различные ведомства. Но военных там больше не будет.

Депутат Андрей Некрасов не исключает того, что Минобороны вернет Сибирский военный округ (СибВО ликвидирован, входит в Центральный военный округ) со штабом в Новосибирске. И тогда бердский военный городок снова может стать востребованным по назначению.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 67-ю бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердске, расформировали в 2009 году. Через несколько лет туда вошла 24-я бригада — на время ремонта казарм в Новосибирском военном городке. Военнослужащие вновь приехали в бердский военный городок летом 2014-го. Пришлось наводить порядок, поскольку многое было разрушено и разворовано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда по Бердску поползли слухи, что военные возвращаются навсегда.

Руководитель пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин тогда пояснял, что о возрождении прославленной бердской бригады речь, разумеется не идет, но территорию, которую она занимала, Минобороны решил использовать по назначению.

— Рассматривается вопрос использования военного городка в целях размещения некоторых подразделений Центрального военного округа. На постоянной основе, — констатировал полковник Рощупкин. Предполагали, что в Бердск приедут новые военные «штаты». В том числе и в вертолетный полк.

Этим планам не суждено сбыться. В подвешенном состоянии находятся и идеи бердской власти создать на территории бывших войсковых частей учебные центры сибирского масштаба. Между тем, жизнь горожанам пока усложняют недостроенные дома Министерства обороны, привлекающие сталкеров и представляющие серьезную угрозу для детей, а также дороги, проложенные по землям военного ведомства. Муниципалитет не может их ремонтировать и благоустраивать — нецелевое использование бюджетных средств.